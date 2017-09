Autoridades inspeccionan edificios de Tlalnepantla

*Denisse Ugalde Alegría visitó el Hospital de Ceylán.

La alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría, y autoridades estatales llevaron a cabo un recorrido de inspección por Unidades Habitacionales y edificios públicos que sufrieron daños por el terremoto que sacudió la ciudad este martes.

Acompañada de Carlos Auriel Estévez Herrera, en representación del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, la presidenta municipal visitó el Hospital de Ceylán y las U.H. Maravillas Ceylán y El Rosario, para verificar las condiciones en las que se encuentran.

En el hospital se constató que dicho edificio sufrió daños que no son de gravedad, por lo que no hay riesgo de colapso, sin embargo, después del sismo, por medidas de seguridad se tomó la decisión de desalojar a más de 80 pacientes que estaban internados en el nosocomio.

Respecto a las Unidades Habitacionales Maravillas Ceylán y El Rosario, Denisse Ugalde, acompañada de los titulares de Protección Civil, Obras Públicas, Servicios Urbanos, Seguridad Pública y Salud, recorrió los edificios para inspeccionar las afectaciones que tuvieron, las cuales no fueron de consideración, acordando un trabajo conjunto entre gobierno y vecinos. Durante el recorrido, la alcaldesa informó que hasta el momento se han realizado 100 inspecciones en todo el territorio municipal y se revisaron 94 planteles educativos, en los que no se han reportado daños mayores que pongan en riesgo la vida de las personas. Cabe destacar que desde ayer por la tarde-noche y durante la madrugada de este miércoles, la presidenta municipal encabezó el acopio de víveres en la explanada, en donde se tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía.

Ugalde Alegría reconoció la solidaridad de los tlalnepantlenses de distintas comunidades que se volcaron a las instalaciones municipales para apoyar y donar lo indispensable.