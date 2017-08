Avances y logros económicos sin precedentes, señala CTM

Tlalnepantla, Méx.- Aunque la popularidad de nuestro presidente no está en la cúspide, la del PRI va al alza por el auge sin precedentes que vive el país con el aumento de la inversión extranjera y del empleo y el crecimiento generalizado de nuestra economía y nuestro desarrollo, explicó Janitzio Soto, líder de la CTM en el Valle de México.

Las cifras oficiales más recientes de organismos extranjeros y de nuestro gobierno, en cuanto a crecimiento, agregó, son excepcionales e históricas en muchos rubros, ya que nunca antes se habían registrado números tan alentadores en nuestra economía, lo que renueva la confianza en que el Revolucionario Institucional conservará la Presidencia de la república y la mayoría en las cámaras legislativas durante las elecciones de junio próximo.

Ese plus que dan los espectaculares logros económicos y avances que ya se ven en todas las áreas, dan confianza al priismo de que se marcha por el camino adecuado, lo que hará más amplias y convincentes las victorias priistas en las urnas.

Janitzio, secretario general de Organizaciones Fidel Velázquez, cabeza de la Confederación de Trabajadores de México en la región y resto del Estado de México, agregó que el panorama es de lo más alentador por el auge en el crecimiento del país

Citó en seguida que la inversión extranjera en el primer trimestre de este año se fue hasta los ocho mil millones de dólares, cifra que jamás se había alcanzado.

En creación de empleo, otro récord en la historia del país con el surgimiento de 517 mil 434 nuevas plazas de enero a fines de marzo. Y un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.7 por ciento que no se había visto en décadas, «hace que todo, todo, se vea excepcional, por lo que el futuro del país se asegura día a día», precisó el dirigente cetemista.

Sugirió por todo lo anterior que la dirigencia priista a nivel nacional y estatal, junto con las instancias gubernamentales de los tres niveles, deben emprender ya una campaña de difusión de los logros sin precedentes que se están consiguiendo y están a la vista de todos.