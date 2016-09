Avanza Edoméx

* Estudio del Banco Mundial ubica al estado como buen lugar para negocios.

* En cinco años la entidad mexiquense brincó del 28 al segundo sitio: Eruviel A.

Ciudad de México.- El Estado de México fue ubicado en el segundo lugar nacional en el estudio Doing Business, dado a conocer este día por el Banco Mundial, por las facilidades que ofrece para abrir nuevos negocios, que son resultado de acciones como la eliminación de más de mil 900 trámites burocráticos, el impulso de leyes que sancionan a los funcionarios que ponen trabas o piden mordida a los empresarios, además ser la entidad donde los juicios mercantiles se resuelven en menor tiempo.

Así, el Edoméx es la entidad que más ha avanzado en esta medición del Banco Mundial en los últimos cinco años, al pasar del sitio 28 a la segunda posición del país como lugar ideal para hacer negocios.

Al asistir a la presentación de los resultados del Doing Business en México, el gobernador Eruviel Ávila Villegas destacó que mediante estas acciones, en los últimos cinco años se han abierto más de 129 mil nuevos negocios en el estado, con un promedio de 71 cada día.

Ahí, la líder especialista de los Estudios Doing Business subnacionales del Grupo Banco Mundial, Mierta Capaul, resaltó que el Estado de México forma parte de las entidades que muestran un desempeño superior a la media de los países con más ingresos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Al respecto, Eruviel Ávila destacó que en el Estado de México la mejora regulatoria es una política pública que impulsa la prosperidad, pues la llegada de más empresas se refleja en más empleos y bienestar para los mexiquenses.

“La publicación de estos resultados nos dice y nos da un mensaje muy claro: que México se está moviendo, que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto están dando resultados, y que lo más importante es que si seguimos trabajando todos en equipo, nos espera un México mejor”, afirmó.

Ante Gerardo Corrochano, director para Colombia y México del Grupo Banco Mundial; de Francisco Fernández Castillo, director general de C-Estrategia, y de la subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, María del Rocío Ruiz de Chávez, el mandatario mexiquense dijo que el camino recorrido en mejora regulatoria comenzó al ser la primera entidad del país en establecer por ley la mejora regulatoria.

En este sentido, puntualizó las acciones que en dicha materia se han llevado a cabo en el estado:

1.- Se eliminaron 1,937 trámites y servicios obsoletos.

2.- Fortalecimiento e implementación de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios y su reglamento.

3.- Marco jurídico renovado, con la reforma de 75 artículos de 14 ordenamientos legales y la creación de cuatro nuevas leyes para reducir tiempos de respuesta, requisitos y costos a través de subsidios.

4.- Nuevos órganos en mejora regulatoria e instalación del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

5.- Coordinación entre los tres Poderes y los 125 municipios, para realizar reformas al Poder Judicial y conformar las comisiones municipales de Mejora Regulatoria.

6.- Sanciones a servidores públicos estatales y municipales que obstruyan inversión.

7.- Mejores tiempos de respuesta en la licencia de Funcionamiento, Permiso para Construcción, Registro de la Propiedad y en la resolución de Juicios Mercantiles, al pasar de 350 a 190 días.

8.- Instalación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

9.- Gobierno Digital e Innovación, con lo que es posible interconectar las ventanillas de gestión estatal y única de ámbito municipal con la Ventanilla Única Nacional, aprovechando además las nuevas tecnologías para quienes desean emprender un negocio, con un proceso de digitalización de trámites.

También en presencia de los presidentes de la Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther, y de la Canacintra, Enrique Guillén Mondragón, el gobernador Eruviel Ávila sostuvo que desde el inicio de su administración se impulsaron acciones que generaran empleos para mejorar la economía de las familias, incentivando la creación de empresas, mediante la eliminación de trabas, porque un empresario entre menos tiempo pasa ante funcionarios y trámites, tiene más oportunidad para ser productivo y mejorar el rendimiento de su negocio.

Explicó que para ello, el Estado de México se apoyó en diversas instituciones como el Banco Mundial para localizar áreas de oportunidad mediante el estudio Doing Business, para detectar qué faltaba por hacer para apoyar a emprendedores y empresarios y lograr una economía fuerte y sólida.

Asimismo, reconoció la labor en equipo realizada por los poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos mexiquenses y por la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Adrián Fuentes Villalobos, que permitió alcanzar esta segunda posición en el indicador Doing Bussines, colocando al Estado de México como uno de los tres estados que más avanzaron hacia las mejores prácticas globales en mejora regulatoria.