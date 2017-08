Avanzar hacia verdadera democracia paritaria: INE

* Lorenzo Córdova Vianello, destacó la importancia

de la colaboración entre las instituciones.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones para avanzar hacia una verdadera democracia paritaria, en especial de cara al inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Al recibir la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que “la paridad es una causa para la colaboración entre instituciones y sociedad civil.

“La paridad sólo será alcanzable si la vemos no como un compromiso institucional nada más, sino como un compromiso de vida cotidiana y de la vida en comunidad?, expresó.

Expuso que a 18 días del inicio de un proceso electoral ?tan relevante para la vida política del país?, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México será un espacio de reflexión, exigencia y escrutinio de las decisiones de las autoridades electorales y del trabajo que realicen los partidos políticos para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en materia de paridad.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, transfirió al INE la Presidencia y la Secretaría Técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.

Destacó los esfuerzos interinstitucionales para la protección de la igualdad de género y la construcción de una democracia paritaria, que coadyuve al fortalecimiento y consolidación de un Estado democrático, libre y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.

En la cuarta sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y última bajo la presidencia del TEPJF, expuso que la violencia política contra las mujeres se ha convertido en los últimos años en uno de los obstáculos principales y más difíciles de sortear para su participación política. Otálora Malassis se refirió a la democracia como el único sistema político que pretende garantizar la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas.

?La democracia nunca será plena ni efectiva si en su construcción y ejercicio no participan las mujeres. De ahí la importancia de unir las fuerzas en contra de la violencia de género y para erradicar éste y otros obstáculos que impiden la plena participación y representación política de las mujeres?, puntualizó.

Indicó que la construcción de una democracia paritaria es responsabilidad de todas y todos, en especial de las autoridades del Estado mexicano.

En el ?Tribunal Electoral el compromiso que asumimos con la igualdad de género se ve reflejado, primordialmente, en nuestra labor jurisdiccional, a través de la cual garantizamos el cumplimiento de los principios constitucionales, vigilando que se logre la paridad de género en la participación política?.

Señaló que si bien se han logrado avances significativos de la participación política de las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida política, no es igualitaria.

?Uno de los reclamos que nos podrían hacer las futuras generaciones es la exclusión de las mujeres de los espacios públicos de toma de decisiones y nuestra pasividad ante la violencia de género?, advirtió.

En ese sentido, lamentó que aunque las mujeres han logrado integrar órganos donde se debate y se definen los rumbos del país se tienen que enfrentar a la carencia de poder efectivo, así como a la falta de representación.

Agregó que existen reivindicaciones que aún no se integran totalmente en la agenda, como por ejemplo las mujeres pobres, las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres adultas mayores.

Asimismo, enfatizó que es problemático ?el tener que desenvolvernos en espacios propensos a la discriminación ?que no están adecuados, por ejemplo, a las necesidades de quienes son madres? e incluso a la violencia y la violencia política de género?.

En su intervención, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso advirtió que ante el inicio del proceso electoral el 8 de septiembre el Observatorio tiene un trabajo importante de seguimiento para evaluar la participación de las mujeres.

Además, subrayó, constituye una herramienta para quienes deseen ejercer su derecho a participar políticamente en un plano libre de violencia por razones de género.