Aylín Mujica minimiza daños en su casa ante la tragedia

*La actriz cubana empaca víveres para enviarlos

a México, Puerto Rico y República Dominicana.

México.- La actriz cubana Aylín Mujica minimizó los daños ocurridos en su departamento tras el pasado sismo de magnitud 7.1, pues considera que la tragedia en México es superior y urge ayudar a los damnificados.

“Se han comentado tantas cosas acerca de lo que sucedió con mi departamento, se le cayeron paredes y ya, pero no es grave comparado con lo que se está padeciendo en todo el país”, expresó a Notimex vía telefónica desde Miami, Florida. Debido a que autoridades de Protección Civil acordonaron el edificio ubicado en la colonia Condesa, Aylín ya no pudo regresar para recuperar más pertenencias, pues le dijeron que era peligroso que continuara adentro. “Es tan duro lo que se está viviendo allá en México que ni siquiera deseo hablar de algo que además es material, porque mi departamento no superará todas las pérdidas humanas que han habido”, apuntó.

La cubana dijo que a través de las redes sociales la criticaron porque había dicho que se quedó “homeless” (sin hogar), pero asegura que no fue así.

“Quiero desmentir eso. Es obvio que la casa no se puede habitar ahora, pero no pasa nada. Es tan fuerte lo que está pasando allá y en Puerto Rico que es lo que menos me importa”, reiteró. Acompañada de su hija Violeta, platicó que se encuentra empacando víveres y ropa para enviarlas a las personas que perdieron su casa en la Ciudad de México, así como en República Dominicana y Puerto Rico, que fueron afectados por el huracán “María”.

“Estoy con un dolor tremendo en la espalda porque no he parado de empacar cajas. Quiero ayudar a alguien más, por ello es tan irrelevante lo de mi casa, ésta se puede arreglar.

Finalmente, lo material nunca me ha importado ni me importará. “Lo más importante es que me encuentro viva y voy para adelante. Hay que seguir ayudando a que México se pare, eso es lo más me importa en este momento”, puntualizó Aylín Mujica informó que se suspendieron varias funciones de la obra “Hijas de su madre” en la que participa, pero se retomará la gira en octubre próximo en teatros de Mérida y Quintana Roo.