Bárbara de Regil filmará nueva temporada de “Rosario Tijeras”

México.- La actriz Bárbara de Regil dio a conocer que en 20 días comenzará a filmar la segunda temporada de la serie “Rosario Tijeras”, un proyecto con el que ha aprendido bastante y del que agradece el éxito obtenido.

En declaraciones a los medios dijo que el martes pasado ya tuvo su prueba de vestuario y aunque todavía no hay fecha de estreno, afirmó: “está padrísimo, me siento muy contenta de ser parte de esto”.

Mencionó que este personaje es una mujer muy humana, que está enamorada y muchas personas se seguirán identificando con ella.

Acerca de los nuevos capítulos, adelantó que vendrán más fuertes y fueron escritos por el mismo guionista, quien hizo la primera parte, “tendrá la misma letra y alma, vienen muchas sorpresas”.

Aseveró que le agrada trabajar en proyectos que tengan buenas historias y que sean diferentes, pero sobre todo que toquen cosas reales.

“Este es un barrio de verdad, no trae maquillaje, todo eso ayuda y hace que a mí me llame más la atención participar”, concluyó De Regil, quien puntualizó que no le llama la atención conmemorar el Día de Muertos.