Bárbara Mori sufrió crisis de identidad a los 30

México.- Al igual que su personaje “Inés” en la película “Treintona, soltera y fantástica”, Bárbara Mori admitió que sufrió crisis de identidad cuando cumplió los 30 años, pues, obligada por la sociedad, intentó encajar en un mundo al que no pertenecía.

“‘Inés’ es una chava que ha intentado encajar ciertos comportamientos porque su mamá y su familia, al ser tradicionalistas, le dicen qué es lo mejor y la empujan a involucrarse en un estándar que dictamina la sociedad, pero en realidad, ella nunca se ha sentido bien ahí”, comentó.

“Cuando me ofrecieron la historia, acepté porque justo a mí me pasó. Me identifiqué mucho con ella porque siento que siempre he ido para un lado cuando todos van para el otro y, entonces, me siento como el bicho raro”, platicó Mori a Notimex en entrevista.

“Inés”, dice, “no encuentra su lugar y lo busca en todos lados tratando de encajar, pero se decepciona. Creo que a todos, en algún momento de la vida nos pasa, por eso me interesa que la gente vea esta película y quizá así se animen a buscar ese lugarcito que cada quien debemos tener en el mundo”.

“Treintona, soltera y fantástica” es un filme mexicano dirigido por Chava Cartas, basado en la novela homónima escrita por Juana Inés Dehesa. Se refiere a una mujer de 32 años que concluye su noviazgo, pero le cuesta trabajo integrarse a las actividades en las que su expareja ya no aparecerá.

Desea salir con sus amigas, pero se da cuenta que todas están casadas y con hijos, situaciones que no son interesantes para ella, pero si comparte su tiempo con las chicas más jóvenes, confirma que tampoco es el territorio que desea explorar.

“Fue increíble participar en una comedia tras casi 10 años de no hacer este tipo de género. En 20 años de carrera, nunca me había divertido tanto con un personaje pero, al mismo tiempo, me dejó una gran enseñanza, pues el guión es inteligente e inspirador.

“Es como una alerta a que no te pierdas en el camino, a que descubras quién eres y qué es lo que quieres y no lo que los demás esperan de ti”, indicó la actriz.

En “Soltera, treintona y fantástica” también actúan Jordi Mollà, Marimar Vega, Andrés Almeida, Juan Pablo Medina, Angélica Aragón, Natasha Dupeyrón, Héctor Bonilla, Claudio Lafarga, Andrés Zuno y Claudette Mallé, entre otros.

Por el momento, Bárbara Mori sólo tiene planeada la promoción del largometraje y analiza participar en otros proyectos cinematográficos de los que aún no puede adelantar detalles hasta firmar contrato.

“Uno de ellos es un thriller policiaco y el otro es un dramedy. Se supone que en febrero del próximo año arrancamos la filmación de una, mientras que de otras se espera la lana (el dinero) para iniciar”.

En cuanto a series de televisión, no hay nada hasta el momento. Le han ofrecido historias acerca del narcotráfico, pero no son acordes con el mensaje que le interesa transmitir ni la imagen que desea proyectar ante el público.

“No me interesa hablar de narcos, quiero alejarme de todo eso porque ya es ‘too much’ (demasiado), la televisión está plagada de eso, se ha abusado del concepto. Me gustaría hacer algo más psicológico, algo que nos ponga a reflexionar”, señaló.

En su cajón de pendientes, Bárbara Mori tiene la historia de un cortometraje que escribió. Es una historia de amor y se llama “Nunca se sabe”. Es probable que ella misma la dirija y la produzca, aunque no tiene una fecha definida para llevarlo a cabo.