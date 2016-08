Beyoncé arrasa en los MTV Video Music Awards 2016

* La intérprete se llevó 8 premios, entre los que se encuentra

“Video del año”, por su tema “Formation”.

México.- La cantante estadunidense Beyoncé arrasó en la ceremonia de los premios “MTV Video Music Awards 2016″ en el Madison Square Garden de Nueva York, que se retransmitirán durante toda la semana en diferentes horarios.

En total la intérprete se llevó ocho premios, entre los que se encuentra “Video del año”, por su tema “Formation”, que se desprende de su álbum “Limonade”. Asimismo, la estrella recreó visualmente partes de su mencionada producción discográfica en el escenario con una actuación sorpresa, informó un comunicado.

A su vez, Rihanna, además de ganarse el premio especial Michael Jackson Video Vanguard Awards, deslumbró con cuatro actuaciones en vivo, desde un electrizante show dance con el que abrió la transmisión, hasta baladas, temas en reggae y trap.

También Britney Spears sorprendió a todos con su regreso triunfal a los VMA con la actuación de su colaboración “Make Me…”, junto a los raperos G-Eazy y Future, encendió la pista de baile con su actuación de su hit “F**k Up Some Commas”.

El cantante y productor Kanye West presentó el estreno mundial de su video “Fade”, también cantaron en vivo Ariadna Grande con Nicki Minaj “Side to side”, así como Nick Jonas con TY Dolla $ign “Bacon”.

Lista de ganadores

Video del año

Beyoncé – “Formation”, director: Melina Matsoukas; Michael Jackson video vanguard award, Rihanna; Mejor video femenino, Beyoncé – “Hold Up”, director: Jonas Åkerlund, Beyoncé Knowles Carter.

Mejor video masculino: Calvin Harris ft. Rihanna – “This Is What You Came For”, director: Emil Nava; mejor colaboración: Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign – “Work From Home”

Director: Director X

Mejor video hip-hop: Drake – “Hotline Bling” Director: Director X;

mejor video pop: Beyoncé – “Formation”, director: Melina Matsoukas; Mejor video de rock, twenty one pilots – “Heathens”, director: Andrew Donoho.

Mejor video de música electrónica, Calvin Harris & Disciples – “How Deep Is Your Love”, director: Emil Nava; Mejor video en formato largo, Beyoncé – Lemonade. Mejor artista nuevo, Canción del verano, Fifth Harmony ft. Fetty Wap – “All In My Head (Flex)”. Mejor dirección de arte, David Bowie – “Blackstar”, Diseño de producción: Jan Houllevigue; mejor coreografía, Beyoncé – “Formation”, Coreógrafo: Chris Grant, JaQuel Knight, Dana Foglia.

Mejor dirección, Beyoncé – “Formation”, director: Melina Matsoukas.