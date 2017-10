Bianca Marroquín retoma su carrera musical

*Con dos décadas de trayectoria, la cantante y actriz aseguró

Mexico.- Con una selección de temas que evoca el romanticismo y los recuerdos de su historia personal, Bianca Marroquín regresa a la música con “Nuestros tesoros”, con el que pretende acercar a nuevas generaciones a esas piezas.

Sencilla y directa como suele ser, platicó sobre ese trabajo musical en el que tardó cerca de cinco años, “sin embargo creo que los tiempos son perfectos y yo tenía que estar en este momento y edad para hacerlo.

Dijo que se siente feliz de tener ese álbum “que he hecho con pasión y en el que he reunido temas que desde pequeña escuché en la casa de mi padre, a quien dedico este regalo”. Marroquín comentó que la selección de canciones fue un tanto complicada debido a que muchas de ellas le traen gratos recuerdos y otras le recuerdan episodios tristes de su vida como la muerte de su madre. A pesar de tener ese sabor agridulce, ese disco representa para ella un sueño más que se realiza y que le permitirá acercar a nuevas generaciones a piezas icónicas que marcaron una época.

Con dos décadas de trayectoria, la cantante y actriz aseguró que ese álbum es como un “soundtrack” de su vida. “Aún recuerdo a mi padre en piano sacando esas notas que me encantaron y son parte de mí”, dijo Marroquín, quien ha hecho una exquisita selección de temas como “Todo una vida”, “Extravío”, “Perfidia” y “Reloj”, por mencionar algunas.

En noviembre Bianca Marroquín espera ofrecer un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional para deleitar con su voz y un espectáculo muy teatral, aunque las fechas están por definirse. Señaló que pretende dedicarse a llevar esa producción discográfica a diferentes partes del país. “Quiero llevarla por todo mi México, creo que es lo correcto”.

Destacó que su estancia en el país también obedece a unas cuestiones familiares, sin embargo regresará a Nueva York para participar en un tributo que se hará a una destacada actriz, aunque siempre con el objetivo de seguir promoviendo ese material que le roba la alegría. Previamente la artista grabó el disco “El mundo era mío”, además tiene amplia trayectoria en la que destaca su paso por el mundo teatral donde ha dejado huella en piezas como “Chicago, el musical” y “Mary Poppins”.