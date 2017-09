“Blade Runner 2049″, mi proyecto más ambicioso: Ana de Armas

* La actriz cubana afirmó que en Hollywood es difícil que se escriban buenos personajes femeninos y mucho menos latinos, por lo que encontrar filmes como éste “es un milagro”.

México.- La actriz cubana Ana de Armas, quien participa en la película estadounidense “Blade Runner 2049″ admite que ha sido el proyecto más grande y ambicioso para el que ha trabajado.

La cubana interpretará el papel de “Joi”, la pareja, amiga y confidente del oficial “K”, personaje a cargo de Ryan Gosling.

“Sin duda este proyecto ha sido el más ambicioso y de más magnitud en el que me he involucrado. Este personaje en especial requería de mucha energía, esfuerzo y concentración”, declaró en entrevista con Notimex.

El rodaje de la cinta duró cinco meses, tiempo durante el cual la actriz tuvo varias reuniones con Denis Villeneuve (director del filme), para determinar cómo iba a ser el desarrollo de su personaje.

“Empezamos de cero para construir a ‘Joi’, nosotros inventamos nuestras propias reglas. Fue un proceso muy interesante, muy creativo y muy especial, realmente fue algo bonito poder exponer mis ideas”, compartió.

A pesar de que Ana de Armas no quiso detallar la personalidad de su papel, adelantó, “es una mujer muy fuerte, muy inteligente y muy intuitiva, es un personaje que tiene muchas capas, es verdaderamente complejo y pienso que será una gran sorpresa en la película”.

Respecto a la inclusión de actores latinoamericanos en cintas estadunidenses, la intérprete de “Joi” expresó: “Hollywood es una industria que tiene unos estereotipos muy marcados.

“Cambiar estos puntos de vista es algo que ha tomado tiempo y lo seguirá tomando, es una lucha constante que definitivamente ha logrado buenos resultados”, opinó.

De Armas afirmó que es difícil porque casi no se escriben buenos personajes femeninos y mucho menos latinos, por lo que encontrar filmes como éste “es un milagro”.

La cubana Ana Cecilia de Armas Caso ha participado las cintas “Una rosa de Francia” (2006), “War Dogs” (2016) y “Hands of Stone” (2016), además de ser parte de algunos proyectos televisivos en España.

“Blade Runne 2049″ fue escrita por Hampton Facher y Michael Green, es dirigida por Denis Villeneuve y producida por Ridley Scott. Además de Ryan Gosling y Ana de Armas, cuenta con las actuaciones de Harrison Ford, Jared Leto y Dave Bautista, entre otros artistas.