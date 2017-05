Blindarán a candidatos

* Secretario de Gobierno, José Manzur, no descarta que fuerzas federales

vigilen proselitismo.

* Partidos políticos de oposición han solicitado garantías en eventos de campaña y para candidatos.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, dejó la puerta abierta para que las Fuerzas Federales atraigan la seguridad de la elección a gobernador del Estado de México, aunque -indicó- estaría a la espera de esta solicitud de manera formal.

Esto, luego de que partidos como MORENA, PAN y PRD se quejaron de que las policías estatales y municipales vienen interfiriendo en la contienda, hechos que se suman a casos de violencia como amenazas de muerte o atentados por el crimen en Nezahualcóyotl y Huixquilucan.

El encargado de la política interna de la entidad, José Manzur Quiroga, mencionó que el gobierno estatal accedería a la solicitud de la autoridad electoral de que acompañen en la gestión elementos de El Ejército, La Marina o la Policia Federa (PF), y den mayor protección a candidatos, militantes y ciudadanos, de cara a la jornada electoral de 4 de junio.

”Es un punto de vista, yo no he recibido alguna documentación al respecto, permanente yo me comunico con los representantes de los partidos, he platicado prácticamente con los candidatos de todos los partidos. Yo estaría atento si así lo considera el órgano electoral de pedir el apoyo de alguna autoridad distinta del estado de acompañarles, yo todos los lunes me reúno con la gente de El Ejército y La Marina para ver cómo se están llevando los operativos… sí lo vi que habían hecho esa solicitud”, dijo.

Este 5 de abril, el órgano electoral y las fuerzas políticas decidieron aplazar el acuerdo que prevé emplazar al Gobierno mexiquense a redoblar la seguridad para los actores involucrados en la elección, para lo cual establecieron una mesa de trabajo, a fin de elaborar un documento que contemple lineamientos y protocolos para la no interferencia de la administración estatal y municipales, pero también protección especial a candidatos.

Sobre los hechos violentos ocurridos en Nezahualcóyotl, el encargado de la política interna de la entidad, Manzur Quiroga, mencionó que éste se investiga a través de la Fiscalía estatal y el ayuntamiento, el cual -recordó- forma parte de las siete demarcaciones que no han firmado el Mando Único.

Asimismo, dijo que también se sigue con las indagatorias de la aparición de dos mantas que amenazaban de muerte al líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, mensaje supuestamente de la autoría de La Familia unida, ocurrido hace una semana.