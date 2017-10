Brilla Linda Ochoa en Mundial de Tiro con Arco

*La mexicana domina jornada inaugural y clasifica primera en arco compuesto.

* Tripleta varonil por debajo de expectativas en arco recurvo.

México.- Una extraordinaria exhibición ofreció la mexicana Linda Ochoa-Anderson en la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Tiro con Arco, al ser la única mujer en tirar en arco compuesto arriba de los 700 puntos durante la primera ronda clasificatoria.

En sus 72 flechas lanzadas a 50 metros de su blanco instalado en el Campo Marte alcanzó 701 puntos, de 720 posibles, luego de iniciar la competencia con la ronda más baja, de 56 unidades, de las 12 que tuvo este lunes.

“Cambié mi enfoque un poco para pensar en el puntaje de cada serie, inicié un poco bajo con un 56 y fue entonces que me dije: ‘Tienes que ponerle más ganas’ y me funcionó”, compartió la tricolor.

Claro que fue así, porque en la siguiente serie pasó a 57, y luego a 58 y a 59, siendo su mejor ronda la 11, con 60 puntos, aunque cerró con 58.

La arquera, quien tiene 30 años de edad, estuvo evidentemente baja en la primera mitad de la competencia, las primeras seis series, con un promedio de 58 puntos, para un total de 348, que la ubicaron en un octavo puesto en la clasificación general.

Obviamente que la segunda parte fue mejor, con un promedio de 58.8 puntos, para 353, que sumados a los 348 hicieron un total de 701. “Me siento muy bien”, comentó.

Agregó que “no espera ser lo suficientemente buena para ser la primera, pero sucedió, está muy bien. Quería estar entre las ochos primeras para tener un ‘bye’ en la siguiente etapa y lo conseguí”.

La segunda posición correspondió a la belga Sarah Prieels (699 puntos), seguida de la danesa Sarah Sonnichsen (699), la india Jyothi Surekha Vennam (698), la china Yesim Bostan (697), la eslovena Toja Ellison (696), las surcoreanas Song Yun Soo (694) y So Chaewon (694), la alemana Kristina Heigenhauser (693) y la india Trisha Deb (693).

Brenda Merino es la segunda mejor mexicana al posicionarse en el lugar 29, con 686, y escoltada de Fernanda Alexis Zepeda en el 32, con 685 puntos.

***Los mexicanos Luis Álvarez, Ernesto Boardman y Juan René Serrano tuvieron un inicio por debajo de las expectativa, esto en la ronda clasificatoria de arco recurvo en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco que se disputa en esta capital.

Sobre el césped del Campo Marte se plantó Álvarez sin poder realizar una excelente demostración y quedó en el puesto 23 con 656 puntos, Boardman en el 30 con 654 y Serrano en el 55 con 641. Esta primera ronda la dominó el holandés Sjef Van Den Berg con 676 puntos, para superar por ahora al campeón defensor Im Dong Hyun, quien se quedó segundo con 674.

Las siguientes posiciones hasta la número diez quedaron ocupadas por el italiano Mauro Nespoli (672), los sudcoreanos Kim Woojin (672) y Oh Jin Hyek (670), el australiano Ryan Tyrack (667), el también italiano David Pasqualucci (665), el ruso Arsalan Baldanov (665), el japonés Furukawa Takaharu (663) y el canadiense Crispín Dueñas (663).

“Se siente genial. Para ser honesto no sabía que lo estaba haciendo bien, así que sólo estaba disparando mis propias flechas y me molestaba con mis propios disparos”, dijo el holandés.

Esta victoria parcial ya lo envió hasta la tercera ronda, porque en la segunda ya tiene “bye”, en tanto Boardman se enfrentará en la segunda fase con el danés Joan Weiss, Álvarez al también danés Aske Halskov y Serrano al canadiense Brian Maxwell.