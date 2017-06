Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*El IEEM dijo que en la etapa postelectoral estará listo para

enfrentar las impugnaciones, aunque sólo defenderá su trabajo.

*Aseguró que con los resultados distritales se debe

disipar el supuesto de fraude electoral el 4 de junio.

La autoridad electoral reconoció que se encuentra lista para continuar con la cadena impugnativa de la elección a gobernador, tras concluir el cómputo distrital, donde exhortó a la población a que con nuevos resultados se disipara la idea de un presunto fraude el 4 de junio, jornada que, resaltó, tuvo una participación del 53 por ciento, la mayor registrada hasta el momento y en la cual aún no hay algún ganador.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, destacó que al tener el mayor número de votantes en una contienda estatal, el órgano privilegiará defender la voluntad de la ciudadanía que participó el domingo.

Precisó que una vez que concluyó el cómputo distrital, los involucrados en la elección en un plazo de cuatro días naturales, podrán impugnar los resultados, donde para el caso del IEEM únicamente defenderá su trabajo y no a partidos o candidatos.

“Quien tenga alguna duda o alguna cosa de qué valerse de los cómputos distritales tiene la vía jurídica adecuada para hacerlo, entonces habrá que esperar a ver si estos cómputos son impugnados o no y en función de qué, y el Instituto tendrá que hacer la defensa del trabajo del Instituto”, aclaró.

Resaltó que pese a los señalamientos del Programa Resultados Electorales Preliminares (PREP) y al Conteo Rápido, los resultados de estos fueron casi coincidentes a los cómputos distritales.

Por ello, Zamudio Godínez sugirió que ante cuestionamientos y acusaciones de presunto fraude, la ciudadanía debe eliminar ésta idea, pues se actuará hasta el último momento conforme a lo marcado por la ley y para dar certeza.

«La idea de que los resultados no son ciertos, creo que la debemos de ir eliminando poco a poco, precisamente con pasos ciertos, yo creo que no me toca ponerme a discutir con cada uno…sino ofrecer toda la certeza jurídica de que el Instituto Electoral del Estado de México, está actuando conforme se marca la ley, se van a ir cumpliendo los pasos, no nos desesperemos, nos esperamos un año para la jornada electoral, démosle su tiempo», expresó.

Zamudio Godínez, aclaró que la autoridad electoral será precavida y aún no se pronunciará por un resultado final para dar un virtual ganador de la elección mexiquense, pues se tiene como fecha límite el 16 de agosto.

“Estos no son los resultados oficiales de la elección de gobernador, nos falta un apartado, un paso que es hacer el cómputo estatal, que es la suma que debe hacer este Consejo Distrital de los 45 cómputos”, concluyó.

Cabe recordar que ya se concluyó con el Cómputo Distrital, aunque en un distrito lo que faltó fue validar la información luego de que la casilla fue hurtada.