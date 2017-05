Califica AMLO a Zepeda de “palero”

POR Guillermo Guadarrama

“Es muy claro que no quieren la unidad por que están de paleros de Peña Nieto en el Estado de México, pero al mismo tiempo se está demostrando que una cosa son los dirigentes corruptos del PRD y otra cosa son los militantes de ese partido”, aseguró el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.

A pocos días de las elecciones para gobernador del Estado de México el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador se presentó en el municipio de Nezahualcóyotl para exponer su postura sobre la declinación de Juan Zepeda (candidato del PRD) a favor de Delfina Gómez Álvarez.

“Le hicimos un emplazamiento, no una amenaza y al negarlo, esta quedando claro que está al servicio de la mafia del poder y están al servicio de Enrique Peña Nieto haciéndole el juego sucio al PRI en el Estado de México”.

Cabe recordar que López Obrador puso como ultimátum éste martes para la respuesta de Juan Zepeda, por lo que se presentó en el municipio del candidato perredista, no obstante, al ser denegado el emplazamiento impuesto por Morena a Juan Zepeda, el dirigente de MORENA calificó de “palero” al candidato del Sol Azteca.

Explicó que al no querer declinar a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, Juan Zepeda ha negado un cambio a favor del Estado de México.

No obstante, tras la inducción de ex militantes del PRD al partido de la esperanza, Obrador explicó que no todos los perredistas son iguales pues algunos si están en busca de ese cambio en pro de esta entidad.