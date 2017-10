Califica de “corrupto” el sistema electoral

* Al apuntar presuntas irregularidades detectadas en los

comicios regionales del domingo, que ganó el oficialismo.

Caracas.- La oposición venezolana exigió hoy la reformulación del sistema electoral, que calificó de “corrupto” y al que acusó de impedir elecciones libres y transparentes, al apuntar presuntas irregularidades detectadas en los comicios regionales del domingo, que ganó el oficialismo.

En una declaración, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) dijo que no asistirá a ningún proceso de diálogo o negociación con el gobierno hasta que se pongan en marcha auditorías y cambios al sistema electoral, para garantizar la pulcritud del ejercicio de los derechos políticos.

Asimismo, señaló que desconocerá los resultados de las elecciones del domingo, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el triunfo del oficialismo en las gobernaciones de 17 de los 23 estados, cinco de la oposición y una que sigue sin definirse.

El portavoz de la MUD, Ángel Oropeza, leyó un comunicado en el que afirma que los comicios regionales fueron un proceso “fraudulento” sin precedentes en la historia.

“Como unidad asumimos la responsabilidad de desconocer los resultados, profundizar la lucha para que se respete la voluntad del pueblo expresada este 15 de octubre y cambiar este corrupto sistema electoral para lograr el cambio de régimen y la vuelta a la democracia”, señaló.

Dijo que desde el principio fueron denunciadas irregularidades y arbitrariedades, y que pese a ello se decidió asistir a las elecciones ante la convicción de que se debía enfrentar al régimen en el terreno electoral para ganar nuevos espacios y obligar al gobierno a una mayor deslegitimación nacional e internacional.

“Lamentablemente el régimen optó por lo segundo y asumió el camino del fraude, la violencia, las irregularidades, la manipulación, el ventajismo, la corrupción, la coacción y el chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo”, indicó.

Sostuvo que las elecciones en Venezuela “no son libres, ni justas, ni transparentes”, y reportó una serie de presuntas irregularidades.

Dijo que se impidió u obstaculizó a un millón 800 mil electores votar en centros históricamente favorables a la oposición por máquinas dañadas, centros que no abrieron o tuvieron retrasos injustificados, y que 700 mil votantes fueron cambiados de sus centros de votación habituales.

“Unos 350 mil electores fueron afectados por la violencia e intimidación dentro y fuera de los centros, lo que impidió y obstaculizó el ejercicio libre del voto”, agregó.

Además, dijo que se emitieron unos 95 mil votos que fueron nulos debido a que los electores votaron por candidatos que perdieron las primarias de la oposición, pero que no fueron retirados de la boleta de votación electrónica.

La MUD también denunció que fueron emitidos votos múltiples, debido a que se descartó el uso de tinta indeleble para pintar el meñique derecho de los electores para confirmar que votaron.

La oposición llamó al pueblo y al mundo a luchar por un nuevo sistema electoral y por la convocatoria urgente a elecciones libres y transparentes para “elegir con urgencia un nuevo presidente, alcaldes y gobernadores, pero bajo un sistema electoral confiable”.

También exigió una auditoría de todo el sistema electoral con verificación internacional. “Solo así podremos reconocer lo que haya que reconocer y exigir las repeticiones que haya que realizar”, indicó.

“No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos”, indicó.

El gobierno había dicho que después de las elecciones se retomaría el diálogo con la oposición, con la facilitación de República Dominicana, para buscar acuerdos para una salida de la crisis del país.