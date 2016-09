Camino a la alianza

* Nueva Izquierda pretende lograr una coalición para derrotar al PRI en el Estado de México.

Guillermo GUADARRAMA

El líder nacional de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega Martínez, encabezó este fin de semana el inicio de las jornadas de información y análisis rumbo a la construcción de una alianza electoral que pretenda arrebatarle la gubernatura del Estado de México al PRI, en los comicios del 2017.

Desde Toluca, Ortega Martínez enfatizó: «estamos convencidos que una gran coalición opositora podrá derrocar la maquinaria hecha gobierno que ha dominado el Estado de México por más de 80 años».

Grupos de diferentes municipios y simpatizantes con el Partido del Sol Azteca se dieron cita en Metepec para ofrecer su apoyo al Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la tentativa de una alianza.

En conferencia, la secretaria general del PRD Estado de México, Ana Yuritzi; los diputados locales, Javier Salinas y Arturo Piña, así como la diputada federal, María Elena Castelán, y líderes municipales del partido, junto al dirigente nacional de la Nueva Izquierda, Jesús Ortega, fueron parte del pódium para presentar los avances en la construcción de una alternancia con otra institución.

«Este es un acto político donde hay que reflexionar y pensar, y hay que tomar decisiones que nos van a involucrar a todos y no perder de vista las decisiones que involucren el futuro de nuestros familiares», señaló Ortega.

También convocó a los seguidores de NI a evitar la hostilidad y los actos sectarios con los otros grupos perredistas, y algún otro partido, pues aseguró que la búsqueda de alianzas es una iniciativa en pro de todos.

En entrevista con 8 Columnas, el dirigente nacional de NI comentó que aún no tienen algún partido en específico con el cual aliarse pues primero se tomará la palabra de la ciudadanía.

No obstante, también esperan el convencimiento de los diferentes grupos del partido del sol Azteca, pero no hay posibilidad de que exista una ruptura dentro del partido pues el objetivo es lograr -a palabras de los mandatarios perredistas- derrocar al PRI y mandarlo a la antesala de la derrota.

Una vez que se logre la victoria, los puntos que el PRD puso sobre la mesa son la reducción del crimen organizado, disminución de la pobreza, el ejercicio pleno de los derechos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

En esta posible alianza, la participación de los simpatizantes es fundamental pues se comentó que no quieren caer en ser los «Alcahuetes de ningún partido» haya alianza o no.

Finalmente, recordaron que en elecciones anteriores al PRD le han servido mucho las alianzas ya que han ganado en diferentes partes del Estado de México gracias a esta estrategia.