Campaña de dolor

* Reconoce Josefina que, en una elección de Estado, los resultados no le favorecen.

Al definirse como una demócrata, Josefina Vázquez Mota reconoció que las tendencias electorales no le favorecen y que la campaña que hoy termina fue dura e intensa, de dolor y de alegría.

“De dolor por el despojo, la inseguridad, corrupción y pobreza que hoy viven millones de ciudadanos en el Estado de México, y de alegría por su espíritu noble, emprendedor, de lucha diaria y de amor a sus familias”.

Durante un mensaje en las instalaciones del PAN del Estado de México, Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, reconoció que Josefina es una mujer grande, extraordinaria, enorme, quien dio una batalla por transformar el Estado de México en una elección de Estado configurada desde el gobierno federal y estatal.

En el salón Presidentes del Comité Directivo Estatal, Josefina, arropada por liderazgos nacionales y estatales panistas, se mostró con gran entereza, firme y determinada, como lo fue en toda la campaña, pese a las calumnias y difamaciones de las que fue objeto por el manejo faccioso de las instituciones para desprestigiarla, lo cual ocasionó un daño irreparable a su campaña.

Vázquez Mota expresó que la gran mayoría exige hoy un cambio profundo y nadie lo podrá detener, porque la paciencia de la gente se agotó.

“A lo largo de mi trayectoria he demostrado ser una demócrata y, por ello, hoy reconozco que las tendencias no me favorecen, pero vamos a esperar hasta la última acta y la evaluación definitiva de todas las irregularidades para pronunciarnos. En los próximos días decidiré cómo voy a actuar respecto al resultado dentro de las opciones que la ley me otorga”, dijo.

Y agregó: “Acepté participar en esta contienda sabiendo que sería una elección de Estado. Pero lo que hemos visto excedió nuestros peores presagios: Hubo un uso desvergonzado de recursos federales y estatales, de dadivas y también de amenazas. Se usaron las instituciones del Estado para calumniarme y, con ello, provocar un daño que resultó irreparable”.

Indicó que la propuesta populista y autoritaria nunca dio respuesta a los probados actos de corrupción. Asimismo, exhibió que como se denunció durante todos los días de la campaña, no hubo árbitro electoral ni autoridades imparciales.

“Yo no me voy a ningún lado. Lo que observé en esta campaña me ha marcado para siempre. Las voces que he escuchado, el dolor que me han transmitido a lo largo de estos días miles y miles de ciudadanos me comprometen a seguir luchando”, concluyó.

Por su parte, Ricardo Anaya recordó que en la construcción de la elección de Estado se contó con más de 100 visitas de integrantes del gobierno federal para entregar todo tipo de dádivas con recursos públicos.

Finalmente, Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del PAN en el Estado de México, señaló que hubo 40 mil sustituciones de funcionarios públicos en las casillas, lo cual le resta certeza al proceso electoral. También, dijo, tres días antes de la elección hubo una campaña para desmotivar a la gente a salir a votar.

Concluyó que el PAN esperará a las incidencias que sus representantes de casilla anoten en cada una de las actas para ver qué camino jurídico seguir.