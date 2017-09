“Canelo” Álvarez sólo piensa en Golovkin

* El pugilista mexicano quiere que su primer pelea

de 2018 sea la del desempate con el kazajo.

Medellín, Col.- El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez desea que su primer pelea de 2018 sea el desempate con el púgil kazajo Gennady Golovkin, por lo que espera que las negociaciones lleguen a un buen acuerdo.

El mexicano, quien estuvo en la presentación de la 96 Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), habló del empate que tuvo con “GGG” el pasado sábado 16 en Las Vegas, Nevada, y reafirmó su deseo de medirse otra vez al kazajo.

“Quiero que sea mi primera pelea de 2018, no quiero otro combate que no sea el desempate con Golovkin, y eso es lo que vamos a tratar de hacer”, afirmó el mexicano, quien goza de unos días de vacaciones.

Acompañado por el titular de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, el excampeón mundial “azteca” reiteró que él se sintió ganador de la pelea que los jueces dieron empatada con tarjetas de 114-114, 118-110 para él, y 115-113 para “GGG”.

“Me sentí ganador, pero así es el boxeo; me dijo una persona que fue una gran pelea, me siento muy contento con lo que hice, la gente quedó contenta y quieren ver la revancha”, añadió.

Finalmente, Álvarez se dijo contento con lo que pasó esa noche ante “GGG”, al ver que todo el público se divirtió con esa pelea, aunque al final del duelo se sintió triste por el empate que dieron los jueces en la Ciudad del Juego.