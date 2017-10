Capetillo quiere alcaldía

* Actor y excantante de Timbiriche pretende competir por Ocoyoacac en el 2018.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El actor y exintegrante del grupo musical Timbiriche, Eduardo Capetillo Vázquez, oficializó su intención de buscar por la vía independiente la alcaldía de Ocoyoacac para el primero de julio del 2018, a pesar de que cuenta con credencial de la Ciudad de México con fecha de emisión del 2015.

Ayer domingo desde su rancho, el también interprete de Alcanzando una Estrella, mediante una rueda de prensa expresó su deseo de competir por la alcaldía del municipio colindante con la capital del país, que podría ser considerado como actos anticipados de campaña.

Capetillo Vázquez se dijo preparado en disputar sin partido la contienda de Ocoyoacac; sin embargo, aclaró que será si así lo pide la ciudadanía del municipio, porque -negó- sea su deseo aspirar a un cargo público.

“Si el día de mañana las personas lo piden puede ser, por qué no (buscar la alcaldía) para dejar algo claro yo no estoy afiliado a algún partido político, no trabajo para ningún partido político, yo trabajo para que mi familia esté mejor.

No es que yo quiera, eso no es algo que tenga que nacer de mí, eso es algo que tiene que nacer de la población de Ocoyoacac, por supuesto yo estoy preparado para lo que venga, soy una persona ordenada”, expresó.

Ante los medio de comunicación, el ex Timbiriche, confirmó que recurrió a los tribunales para que el secretario del Ayuntamiento de Ocoyoacac le reconozca y entregue al artista la constancia de residencia en la demarcación al menos desde el 22 de diciembre del 2014.

Lo anterior fue resuelto el 10 de octubre bajo el expediente JDCL/88/ 2017, como juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

“Es bien sabido que se solicitó una constancia de residencia, es bien sabido que el Tribunal Electoral del Estado de México me la dio, y eso la lectura que se le da que si se llega a dar el caso y las personas de Ocoyoacac así lo desean se hará”, aclaró.

De acuerdo a la credencial expedida el 2015 con clave CPVZE070041309H201, Eduardo Capetillo Vázquez reside en la Ciudad de México en la Colonia Bosques de las Lomas 05120, Cuajimalpa de Morelos, DF.

Aunque, desde años atrás su familia en Ocoyoacac tiene asentados los ranchos Capetillo y Puerta del Carmen.

No es la primera vez que un actor busca incursionar en elecciones mexiquenses de manera independiente.

Recientemente, en la contienda a gobernador de este año, se rumoró se postularía a Kate del Castillo, quien se le relacionó con el capo Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Aunque el 5 de julio de 1987, impulsado por la izquierda, el primer actor, Carlos Bracho logró competir por la primera magistratura estatal, en la que quedó en el tercer lugar con 175 mil votos; sin embargo, la contienda la ganó el PRI con Mario Ramón Beteta.