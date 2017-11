Carla Medina se declara fan de “Mujer Maravilla”

México.- La conductora mexicana Carla Medina confesó que su personaje favorito en la película “Liga de la Justicia” es “Mujer Maravilla” ya que desde su inicio rompió una tradición de sólo hombres superhéroes.

“Soy súper fan de ‘Mujer Maravilla’ entonces tengo mucha expectativa por ese lado y también me encanta el trabajo de Ezra Miller, me gustaría verlo de ‘Flash’ en acción”, dijo Medina en entrevista con Notimex.

“Creo que hay muchísimas superheroínas y súper villanas, simplemente creo que no se les había dado la oportunidad de tener una película con tanto éxito.

“Considero que ‘Mujer Maravilla’ vino a romper esquemas, pero no porque viniera a innovar” pues lleva ya muchos años en el mercado, sin embargo, lo que vino a innovar es que ya mucha gente la aceptó de sobremanera, tanto que en taquilla le fue aún mejor que cualquier otro superhéroe”, refirió.

Hecho que interpreta como “una prueba de que la sociedad está cambiando, el mundo de los cómics siempre ha sido igual, pero yo creo que lo que ha cambiado es la manera de ver en la audiencia. Hasta ahorita la gente le está dando una oportunidad a ‘Mujer Maravilla’ y eso es una muy bonita noticia”.

Expresó que tiene conocimiento de los personajes de “Liga de la Justicia” y la historia de estos, además de que ante el estreno del largometraje “he estado al pendiente de todos los avances que hay de la peli hasta ahora”.

“Liga de la Justicia” se estrenó en salas de cine nacionales. El elenco está integrado por los actores Ben Affleck, Ezta Miller, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa y Ray Fisher, que laboraron bajo la dirección del director, recurrente en el mundo de DC Cómics, Zack Snyder.