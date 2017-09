Carla Morrison se suma a campaña para prevenir VIH

*Convencida de que uno debe ser responsable de su cuerpo,

Carla se dijo contenta de unirse a los “Embajadores Musicales AHF México”.

México.- La cantante mexicana Carla Morrison quiere crear conciencia en sus fans y difundir el mensaje de prevención, detección y tratamiento oportuno del VIH.

Por lo que la cantante se unió a la campaña “Mantén la Promesa, Embajadores Musicales AHF México”.

Como embajadora responsable, la compositora acudió a informarse y capacitarse a la asociación civil AHF México. “Muchos de mis fans son chicas que se enamoran y se entregan sin filtros, hay que ser inteligentes y cargar siempre un condón”.

“El tema del amor está presente en mi producción, luego el amor y el sexo van de la mano y aunque mi música no fuera de amor, la posición en la que me encuentro no como un ejemplo, ni como responsable de lo que hacen, sí creo que mi voz llega a muchos y eso hay que usarlo para cosas buenas, para aportar algo a nuestro país que nos necesita”, declaró.

Convencida de que uno debe ser responsable de su cuerpo, Carla se dijo contenta de sumarse a dicha campaña e informar así al respecto. Morrison se une así a Celso Piña, Pato Machete. Luis Álvarez “El Haragán”, Juan Manuel Torreblanca, Ely Guerra, Sabo Romo, Pambo, Agrupación Cariño, Jay de la Cueva, Morenito de Fuego y She´s a Tease, por mencionar algunos.

A través de un comunicado, “Mantén la Promesa, Embajadores Musicales AHF México” recordó que la gente puede acercarse e informarse acerca del VIH, además de que cuenta con un Wellness Center, en el que te puedes realizar la prueba rápida, confidencial y gratuita.