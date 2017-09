Carolina Monroy no ha sido invitada al gobierno del Edomex

“Soy un soldado del Estado de México y si me invitan a participar en el gabinete del próximo gobernador será una honor, sin embargo, no me han invitado no me han dicho nada, sólo son rumores”

Fueron palabras de Carolina Monroy del Mazo, diputada federal después de la inauguración de una tienda LICONSA, misma que estará ubicada en el municipio de Chapultepec en beneficio de las familias que más lo necesitan.

Monroy del Mazo, refirió que seguramente el gobierno entrante estará asumiendo los retos que quedan pendientes, además de darles continuidad a todas las obras, acciones y programas sociales que son en beneficio de la población mexiquense.

Cabe mencionar que entre los nombres que se han manejado de manera extra oficial para integrar el gabinete del gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza, entre ellos, se ha nombrado a la diputada federal, Carolina Monroy, como Secretaria de Desarrollo Social.