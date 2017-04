Castell denuncia guerra sucia

POR: ISABEL BLANCAS Z.

Debido a que se siente insegura y vulnerable durante el desarrollo de su campaña, Teresa Castell, candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, solicitará seguridad a las autoridades correspondientes para salvaguardar su integridad.

“Hay gente siguiéndome, tomándome fotos, videos y no sabemos quiénes sean por eso sí vamos a solicitar apoyo de las autoridades… no he sufrido violencia pero si hostigamiento”.

Por tal motivo, se suma al llamado de los demás representantes de partidos políticos para brindar seguridad a los candidatos y sus equipos para evitar cualquier situación de riesgo.