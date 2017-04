Castell más segura

* La candidata independiente reconoció al gobierno del estado por responder a su solicitud de seguridad para los candidatos y voluntarios.

Isabel Blancas

La candidata independiente a la gubernatura del Estado de México, María Teresa Castell de Oro, reconoció y agradeció la respuesta del gobierno mexiquense a su solicitud hecha el pasado lunes 17 de abril, en la que solicitaba seguridad a cada uno de los candidatos y a los voluntarios que la acompañan y creen en la figura independiente.

Afirmó que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y, en ocasiones, de las policías municipales, se encuentran resguardando la seguridad de sus voluntarios cuando realizan actos públicos de campaña, por lo que ahora existen mejores condiciones de seguridad en el proceso electoral para hacer actos proselitistas.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de su visita a la Alameda de Toluca con la finalidad de conversar con ciudadanos y darles a conocer sus propuestas en materia de movilidad y de medio ambiente, para después realizar una rodada del Mercado Juárez al Monumento del Águila.

Aseguró que de obtener el triunfo el próximo 4 de junio, se construirán y pondrán en marcha ciclovías en todo el territorio mexiquense, para incentivar entre la población el uso de medios de transporte no motorizados y no contaminantes, al tiempo que se promueve la activación física, para evitar el sobrepeso y el sedentarismo.

Destacó que su gobierno ciudadano trabajará de la mano con organizaciones no gubernamentales que han implementado estos esquemas de movilidad en otras regiones del país y del mundo, con la intención de generar nuevos modelos de movilidad que permitan reducir el tránsito en las vialidades del Estado de México, con lo que también se mejora la calidad del aire, al reducir el número de contaminantes que se envían a la atmósfera como resultado de la combustión de los motores de los vehículos.

Indicó que se trabajará para ordenar y regular el transporte público de la entidad, mediante operativos de inspección y vigilancia a las unidades y choferes, para hacer que estos cumplan con lo que establece el Código Administrativo del Estado de México y se promueva el libre tránsito, pues actualmente hay omisiones por parte de los empresarios transportistas para garantizar un servicio de calidad para los mexiquenses y para evitar que pongan en riesgo la vida de los usuarios.

“Hay que regular los camiones o empresas transportistas, porque, al final, la corrupción forma parte de esto, no podemos tener el control, si ellos (los gobiernos) siguen permitiendo con dádivas, con dinero, que sigan operando aun cuando estén contaminando. Eso se tiene que acabar, se tiene que acabar con un gobierno ciudadano que empiece a ser contralor y observador, ¿por qué funcionan y por qué siguen?, porque hay dinero de por medio, se tiene que acabar con esta corrupción, para que se termine con esto”.

Además, a aquellas asociaciones civiles, grupos de transportistas, organismos empresariales o escuelas que realicen un proyecto sustentable e integral que permita mejorar la movilidad y el medio ambiente en el estado, se les otorgarán incentivos fiscales para que puedan concretar esos programas, en beneficio de los mexiquenses.

Castell de Oro Palacios aseguró que se contempla hacer un reordenamiento de la señalética y de la nomenclatura de calles y avenidas, para mejorar la circulación de los vehículos y, en donde sea necesario, previa realización del proyecto ejecutivo, se construirán nuevos ejes viales en los municipios donde se requiera.

“Hay que crear nuevas rutas, no puede ser que otros estados y otras ciudades, tengan una movilidad y una afluencia más ágil y nosotros estamos en graves problemas, porque tenemos vialidades congestionadas y porque no hubo planeación. Seguimos contando con años de atraso en este tema, en comparación con otras ciudades que son tan cercanas como la Ciudad de México, Querétaro y Puebla, hay que dar pasos grandes”, mencionó.

Agregó que se hará un programa más eficiente para la recolección y separación de los residuos sólidos, pues es uno de los principales temas que aqueja a los municipios, y se establecerán sanciones más severas a quien contamine, no importando si es una empresa o un ciudadano.

A la par, se realizarán congresos estatales de cuidado de los recursos naturales y se impartirán pláticas en escuelas, para generar consciencia entre los más pequeños y los jóvenes de la importancia del cuidado del medio ambiente.

Este domingo, la candidata independiente también recorrió los mercados de San Sebastián y Juárez de la capital mexiquense, para escuchar las demandas de los comerciantes.