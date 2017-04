Castell pide equidad

Isabel Blancas

*Demanda candidata independiente

espacios en debates y encuentros con sectores académicos.

María Teresa Castell de Oro Palacios, candidata independiente al gobierno mexiquense, reiteró su llamado a las instituciones educativas y del sector privado, así como a las organizaciones de la sociedad civil y empresariales, para que incluyan a todos los candidatos en sus convocatorias y no sólo privilegien los espacios para unos cuantos.

Lo anterior, dijo, con el objetivo de consolidar una verdadera democracia en la que los aspirantes a obtener la gubernatura mexiquense tengan los mismos espacios para exponer sus propuestas e ideas.

Dijo que la apertura de espacios en igualdad de condiciones para todos los participantes de esta contienda electoral, abona para seguir consolidando una democracia en México, tal y como lo ha pedido el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), por lo que llamó a que sean escuchadas todas las voces, independientemente de si estos cuentan con el respaldo de partidos políticos o de los ciudadanos, como en su caso.

Aseveró que instituciones educativas, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), deben ser copartícipes en la consolidación de esta democracia que no sólo beneficia al Estado de México sino a todo el país, pues lo que aprenden sus estudiantes en las aulas, lo pondrán en marcha en su vida diaria una vez que egresen, por lo que pidió que no se excluyan a algunos candidatos del Panel Elecciones en el Estado de México, el cual forma parte del Seminario de Perspectivas Políticas 2017, a celebrarse el próximo 28 de abril, pues no existen candidaturas de “primera” o de “segunda”.

Teresa Castell destacó que en este proceso electoral, por primera vez en el Estado de México, se abrieron espacios para los independientes, para quienes no fue fácil obtener la candidatura ante el gran número de requisitos que establecía la convocatoria; sin embargo, una vez que se obtuvo un lugar en la boleta, es necesario que todos compitan bajo las mismas condiciones, incluyendo su participación en foros o debates, pues esto permitirá que los ciudadanos conozcan que hay una nueva figura por la cual votar y sentará el antecedente en las siguientes elecciones.