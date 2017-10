Cayeron en blandito

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Entrevistan a aspirantes al sistema Anticorrupción; exconsejeros electorales defienden trayectoria.

En entrevistas tersas, se inició con la tercera etapa de la selección de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, donde ocho de los 15 semifinalistas fueron cuestionados, entre ellos cuatro exconsejeros electorales quienes defendieron su trayectoria como servidores públicos ante los señalamientos del método de selección.

En esta primera fase acudieron José Martínez Vilchis, Sergio Prudencio Carvajal, Samuel Espejel Díaz González, Jorge Daniel López Oseguera, Andrés de Jesús Miranda, Palmira Tapia Palacios, Alberto Benabib Montero y Jacinto Policarpo Monte de Oca.

El exrector y consejero, Martínez Vilchis, defendió su trayectoria profesional y se deslindó de cualquier partido político. Afirmó que en su etapa como funcionario ha actuado con derecho y garantizó que de ser seleccionado incidirá en que la ciudadanía denuncie los casos de corrupción. “No he pertenecido nunca en mi vida a un partido, he tenido cargos académicos…pero he tenido la fortuna de ser servidor público en tres ámbitos de gobierno, el primer Contralor del Ayuntamiento de Toluca, ser rector de la UAEM, entre otros”, acotó.

En su turno, la exconsejera del órgano electoral, Palmira Tapia Palacios secundó la postura de resaltar el trabajo como funcionarios, afirmó que de llegar a ser integrante del órgano colegiado apostará en promover la igualdad de género.

“Refrendaría mi compromiso de ser seleccionada en el Comité de Participación Ciudadana, porque me parece que las mujeres tenemos un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, hay estudios relacionados”, declaró.

Mientras tanto, el exconsejero, Jacinto Policarpo, cuestionó que el Sistema Anticorrupción es un proyecto inacabado, en el cual hace necesario que cuente con un sistema de evaluación permanente. Además ,dijo, es un enorme reto revertir la corrupción que ha penetrado todas las esferas.

“Que el sistema anticorrupción sea evaluado, que se cree un sistema comparable que nos permita saber si hemos alcalzado los objetivo”, advirtió.

El próximo lunes después de las nueve de la mañana continuarán las entrevistas de los siete restantes aspirantes.

Cabe recodar que de acuerdo a la convocatoria sería el 20 de octubre que se daría a conocer quiénes serán los finalistas y por ende los integrantes del órgano colegiado de recién creación.