Centro de Toluca, sin ambulantes: Zamora

POR Isabel Blancas

A pesar de lo que han declarado algunos empresarios, principalmente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, en el centro de la capital del estado ya no hay comercio ambulante, aseguró el alcalde, Fernando Zamora Morales.

“Ambulantes ya no hay en el centro, aunque alguien quiera ver qué hay más ambulantes que nunca, esa es una mentira. Si ustedes se acuerdan hace un tiempo en que había no 100, ni 200, ni 300 sino 500 o 600 y ahorita vayan y no hay”.

Sin embargo, informó que el ayuntamiento de Toluca está preparando un operativo para retirar el comercio ambulante de la zona de la Terminal en los próximos días, y se hará lo mismo en las zonas de hospitales y donde sea necesario.