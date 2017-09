“Checo” Pérez quiere seguir con Force India

* Es un equipo que me ha dado una gran oportunidad, pero no tienes

México.- El mexicano Sergio Pérez, piloto de Fórmula Uno, expresó su intención de continuar ligado a la escudería Force India, en la que en la actualidad ha tenido una de sus mejores temporadas de su trayectoria en cuanto a consistencia, regularidad.

“En consistencia, en velocidad, en sacar lo máximo del auto, hicimos una gran temporada”, apuntó Pérez Mendoza, por lo que la idea es seguir ligado a dicho constructor con sede en territorio británico.

“Me gustaría continuar, es un equipo que me ha dado una gran oportunidad, pero no tienes nada firmado en Fórmula Uno, hay que esperar y lo demás es pura especulación”, afirmó el jalisciense en entrevista con Notimex.

Valoró la unidad que existe en Force, donde su coequipero es el francés Esteban Ocon: “Es lo importante que tenemos un conjunto de personas que están constantemente trabajando en nuestro beneficio y tenemos que trabajar como equipo”.

En su cuarta temporada a bordo de un Force India, el conductor mexicano valoró el respaldo que siempre le han brindado y se dijo orgulloso que otras escuderías se le han acercado, pero por ahora su anhelo es seguir con el equipo comandado por el indio Vijay Mallya.

“Estoy en una gran posición en mi carrera, es mi último año de contrato con el equipo, tengo que ver la intención que tienen después de tantos años si quieren que siga con ellos”, apuntó.

Relajado y sonriente, gestos a causa de que vive un buen momento en su trayectoria, añadió: “el interés de otras escuderías es algo que como piloto te hace sentir muy orgulloso porque te das cuenta lo bien que has hecho tu trabajo, no solo en una o dos carreras, sino durante muchos años y eso es algo que como piloto valoras mucho”.