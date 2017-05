Cher será reconocida con el ICON Award

*Durante la entrega de los Billboard Music Awards 2017.

Los Ángeles.- La cantante estadunidense Cher será reconocida con el premio Icono en la entrega de los Billboard Music Awards 2017, donde reaparecerá en el escenario tras 15 años de ausencia, anunciaron hoy aquí organizadores del evento en Las Vegas.

La cantante y actriz ganadora del Oscar interpretará su éxito “Believe” en la ceremonia programada para el próximo 21 de mayo en la arena T Mobile de Las Vegas.

Cher, quien ha ganado tres premios Billboard en su carrera, es la única artista, hasta ahora, en tener el número uno en la cartelera en cada década desde los años 60 al 2010.

Su éxito “Believe” se mantuvo por cuatro semanas en el número uno en el Billboard Hot 100 y 31 semanas en la lista, y sigue siendo uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 11 millones en todo el mundo.

Cher se sumará a la lista de cantantes galardonados con el premio Icono como Celine Dion, Jennifer López, Prince, Stevie Wonder y Neil Diamond, entre otros.

“Me siento honrada de recibir el premio Billboard Music Awards Icono 2017 y subir al escenario para celebrar mi amor por la música con mis fans”, declaró Cher.

“Haber sido parte de esta industria durante tanto tiempo y ver tantos grandes artistas – especialmente mujeres – emerger y ocupar su lugar en la historia a través de los años, es increíble”, indicó.

“Estoy encantada de estar entre el grupo de ganadores y de celebrar este logro cantando una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”.

El director ejecutivo de Dick Clark Productions, Allen Shapiro, señaló a su vez que “el increíble talento de Cher ha inspirado tanto al público como a otros artistas durante más de seis décadas”.

“Su impacto en la industria ha sido monumental e incomparable. Nos sentimos honrados de celebrar su excepcional carrera y estamos ansiosos de ver una presentación que seguro recordaremos siempre”, resaltó.

Superestrella mundial por más de 50 años, Cher ha conquistado más retos que muchos otros artistas juntos, entre grabaciones, conciertos, cine y actuaciones en Broadway, televisión y dirección.

En su carrera ha ganado un Oscar, un Grammy, un Emmy, tres Golden Globes, un Cannes Film Festival Award y un People’s Choice Award.

Comenzó su carrera como cantante coral, donde conoció al incipiente productor Sonny Bono. Juntos alcanzaron el éxito con su canción “I Got You Babe” en 1965 y su cabello y ropa llamaban la atención, un indicio temprano de la influencia posterior de Cher en el mundo de la moda. Su éxito en solitario continuó pronto con otros tres números, uno a principios de los años 70 – “Half Breed”, “Dark Lady” y “Gypsies, Tramps and Thieves”.

Al mismo tiempo se estaba convirtiendo en una sensación de la televisión en “The Sonny and Cher Comedy Hour”, que capturó sus primeros Golden Globes.

Su álbum de estudio número 23 y ganador de Grammy, “Believe”, alcanzó el número uno en varios paises y ha vendido alrededor de 20 millones de copias.

“Believe” hizo de Cher la mujer con más edad (a los 52) en tener una canción número uno en la lista Hot 100 en la era del rock.