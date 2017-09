Chivas a evitar hundirse más

*Buscará su primer triunfo en el Apertura 2017 a costa de Pachuca.

*América anhela recomponer el camino ante un motivado Veracruz.

A la espera de que la octava sea la vencida, el equipo de Chivas de Guadalajara anhela lograr este sábado su primera victoria del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, una vez que realice una visita complicada al feudo del Pachuca.

El estadio Hidalgo, en punto de las 19:06 horas y con Paul Delgadillo de árbitro, será el escenario en donde el actual campeón del futbol mexicano ansía lavar su imagen y cosechar sus primeras tres unidades de un jalón, luego que en las pasadas siete jornadas consiguió cinco empates y dos descalabros.

El plantel rojiblanco espera ganar para respaldar dentro del campo al técnico Matías Almeyda, que si bien no se ha sentido en duda respecto a su continuidad, sabe de la presión que genera no ganar al frente de uno de los clubes más grandes de la Liga MX.

El “Rebaño Sagrado” posee cinco puntos y en caso de un resultado adverso, combinado con un empate o triunfo de Puebla, lo dejará en el fondo de la tabla general y sus aspiraciones de meterse a la liguilla se verán reducidas todavía más. De lado quedó ya esa disputa de cuál era el denominado equipo de México, Pachuca por albergar en el país por primera vez el futbol o Chivas por jugar con puros nacionales y ahora parecen “hermanos” con la serie de refuerzos, préstamos e intercambios de jugadores en los últimos certámenes. “Tuzos” espera hundir más a Chivas y demostrar de una vez por todas que sí posee la mejor plantilla de su historia tal y como la catalogo a inicios de certamen su propio presidente Jesús Martínez, quien por cierto ya no tendrá el respaldo económico en lo deportivo por parte de Carlos Slim. Pachuca lleva mejor paso que los tapatíos, al sumar nueve puntos, pero tampoco está entre los ocho mejores de la clasificación, por lo que en estos momentos estaría fuera de la “fiesta grande”.

***Cuando parecía que América tomaba el vuelo imparable, en la pasada jornada Morelia lo venció y ahora anhela recomponer el camino en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX a costa de un motivado Veracruz. Este sábado, en punto de las 21:00 horas en la cancha del estadio Azteca con el trabajo arbitral de José Alfredo Peñaloza, ambos conjuntos chocarán en actividad correspondiente a la octava fecha del certamen.

Las “Águilas” desean hacer pesar el Coloso de Santa Úrsula para recuperar el paso triunfador y así seguir firme en la parte alta de la clasificación, donde por ahora suman 13 unidades en el segundo puesto. Una posición aceptable y que cumple con lo solicitado en un club como América, sin embargo el técnico Miguel Herrera y compañía saben que el certamen está cerrado y alguna derrota le hará descender varios lugares.

Mientras que en Copa MX clasificó a octavos de final, en sus últimos dos choques de Liga MX, los azulcremas no conocen la victoria, situación que si bien no es tan preocupante, en América las exigencias y criticas siempre están a la luz. Enfrente estará Tiburones Rojos, que llegará motivado a la capital mexicana luego de ganar en su último juego a Pumas de la UNAM, más la derrota de Atlas, que le permitió abandonar el sótano de la clasificación porcentual. Mas el cuadro jarocho quiere evitar excesos de confianza y sabe que para continuar por encima de Atlas, deberá conseguir resultados positivos y al Azteca irán con esa firme intención bajo la dirección técnica de un viejo conocido azulcrema, el “Cabezón” Juan Antonio Luna.

Tiburones Rojos, en cuanto a la tabla general, marcha en el octavo peldaño con 10 puntos, por ahora metido en zona de liguilla, una posición de privilegio si se toma en cuenta que los escualos no eran candidatos para llegar a la “fiesta grande”, aunque restan jornadas por disputarse.