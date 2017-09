Chivas y Pumas, a salir del hoyo

* El “Rebaño” busca su segundo triunfo del torneo y alargar la crisis del conjunto

universitario, que no gana en territorio tapatío desde 1982.

* Cruz Azul va por su tercera victoria y mantenerse invicto, cuando reciba a Santos.

En busca de su segundo triunfo del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, el equipo de Guadalajara recibirá a unos Pumas de la UNAM que atraviesan por una profunda crisis, en juego correspondiente a la novena jornada.

Tuvieron que pasar ocho fechas para que el campeón consiguiera su primer triunfo y lo hizo con base en su mejor futbol desarrollado en la campaña y a que el técnico Matías Almeyda decidió darle descanso a algunos jugadores que son considerados titulares indiscutibles.

Más allá de que los tres puntos en disputa son muy importantes en la pelea por los primeros lugares de la clasificación, una nueva victoria aumentaría la confianza de cara a los que será el “clásico nacional” ante América la próxima semana.

El cuadro del “Rebaño Sagrado”, que acumula ocho unidades, no pierde en casa ante su rial en turno desde 1982, y en los últimos 10 cotejos presume seis empate y cuatro victorias consecutivas.

Mientras que el cuadro universitario atraviesa por una crisis muy profunda en todos los sentidos, la salida de Juan Francisco Palencia no ha mejorado en nada el funcionamiento del equipo y tampoco en los resultados.

Si los de la capital del país quieren reaccionar y mantener esperanzas de fase final este es el momento, para lo cual requieren ofrecer un desempeño aceptable, de otra forma será complicado que terminen con esa racha de cuatro derrotas en fila que acumulan.

La escuadra “auriazul”, solo tiene cinco puntos, ha ganado tres de los últimos 10 partidos en cualquier campo ante Chivas, por cinco “descalabros” y dos igualadas.

La cancha del estadio de Chivas será el escenario donde estos conjuntos midan fuerzas a partir de las 21:06 horas, con arbitraje de Roberto García.

***El equipo de Cruz Azul quiere mantener el invicto y reencontrarse con la victoria cuando se vea las caras con Santos Laguna, que necesita levantar, en duelo de la fecha nueve del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

Es cierto que la “Máquina” está invicta, pero también es una realidad que su desempeño está muy lejos de ser espectacular, es más, durante muchos minutos ni siquiera es atractivo, un aspecto al cual parece ser el técnico español Francisco Jémez no le da mucha importancia.

La sequía de títulos y de liguillas han provocado que mientras se sume y se esté en zona de liguillas las formas son lo de menos, pero es evidente que su afición quiere más, sobre todo si se toma en cuenta el gran plantel con el que cuentan.

Los de la capital del país, que suman 12 unidades, han conseguido seis triunfos en los últimos 10 partidos en los que ha sido local ante su rival en turno, por un empate y tres derrotas. Mientras que el cuadro de la “Comarca Lagunera” ha sufrido mucho en la primera parte de la campaña, no solo en cuanto a puntos se refiere, sino porque su funcionamiento ha estado muy lejos de lo que ellos esperaban.

El cuadro que dirige José Manuel de la Torre solo ha ganado un juego, derivado en gran parte por esa falta de fortaleza ofensiva que demuestran, pese a que cuentan con gente muy capaz como el argentino Julio Furch, el uruguayo Jonathan Rodríguez o el mismo Djaniny Tavares de Cabo Verde.

Los “Guerreros”, que solo han rescatado ocho puntos, solo presenta dos triunfos en los últimos 10 cotejos disputados en cualquier campo ante Cruz Azul, por la misma cantidad de empates y seis “descalabros”.

La cancha del estadio Azul será el escenario donde estos equipos se verán las caras a partir de las 17:00horas, con Fernando Hernández como el encargado de aplicar el reglamento.