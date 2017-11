Cine mexicano vive momento histórico

* La actriz Sofía Espinosa considera que la gran batalla

sigue siendo la exhibición de las cintas.

Los Ángeles.- El cine mexicano vive un gran momento al ser realizadas cosas maravillosas y muy variadas, aunque aún tenemos gran problema con la exhibición, afirmó la actriz Sofía Espinosa.

La ganadora del premio Ariel a mejor actriz por su papel en “Gloria” estrenará en Estados Unidos su cinta protagónica “Bruma” durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que se celebrará aquí del 3 al 6 de noviembre.

“El cine mexicano con sus 120 películas por año muestra su gran momento al hacer desde cine comercial, social, autoral, de género y hasta de terror al que le está yendo muy bien”, resaltó en charla con Notimex.

“Vivimos un gran momento con grandes cineastas y actores, y una presencia internacional en festivales en donde México es uno de los principales atractivos”, aseguró.

“Nuestra batalla sigue siendo en la exhibición, en donde muchas de estas películas no llegan a la cartelera doméstica y no se dan en proyecciones en Estados Unidos, en donde son contadas, pero esperamos que se crezca cada vez más”, indicó.

“Esta es una batalla en la que estamos todos los que queremos hacer cine y tengo fe de que poco a poco se va a ir abriendo más y más”, añadió.

Sobre “Bruma” compartió que en ésta se involucró no sólo como protagónica sino en el guión, la idea y su producción, y que la primera parte de la película se grabó en Berlín de alguna forma experimental.

“Es una película bastante particular porque no teníamos el guión, así que de alguna manera se aventó un argumento y muchas de las escenas se hicieron con improvisación y de una manera muy arriesgada”, anotó.

“La hicimos en Berlín, una ciudad maravillosa que no conocíamos y habíamos estado aqui, pero no tanto como para filmar y todo fue sucediendo poco a poco”, señaló.

“Tuvimos mucha suerte porque conocimos a ese grupo de actores, de fotógrafos y productores, gente que se involucró en la película y que conocimos poco antes de empezar a filmarla”, expresó.

“Era una película muy guerrillera, de presupuesto no muy alto. En la primera etapa, volvimos a México con muchas horas de material, y la segunda etapa bastante larga de la pelicula que fue muy completa para ver si había película o no”, dijo.

“De manera afortunada tuvimos apoyo del festival de Cine de Guadalajara, working progress, y gracias a eso y otros apoyos pudimos terminar. Por más guerrillera y bajo presupuesto, el cine es caro”, mencionó.

En la cinta, Espinosa presenta el personaje Martina, que pasa por una crisis existencial y de identidad al descubrir que está embarazada, y eso le hace cuestionar toda su vida, si está en el lugar que debía estar, y darse cuenta que necesita escapar de esa vida para descubrir quién es en realidad, explicó.

“Esa huida para buscar a su padre es su oportunidad para descubrir quién es, la familia que quiere tener y de darse el tiempo de tomar una decisión tan grande como tener o no un hijo”, agregó.

“Me gustó mucho trabajar con este personaje. De pronto no nos damos el tiempo en esta modernidad en la que uno tiene que estar a mil por hora, repensar qué puedo, y en este caso Martina lo puede hacer, le permite irse a ver qué va y qué quiere hacer de su vida”, abundó.

“Lo hace con todos los defectos que tiene y este remolino emocional en el que de pronto se ve es bastante transgresora consigo misma. A veces es importante tocar fondo para saber a dónde seguir”, resumió.

Espinosa señaló que el tener el estreno en Estados Unidos, en el festival de cine de Guadalajara en Los Ángeles “me emociona muchísimo, porque Los Ángeles es un lugar maravilloso para presentar una película”.

“Que las peliculas se vean en el mundo y qué mejor en Los Ángeles. Me emociona poderla compartir con público latino y americano de las cosas más ricas que te da hacer una pelicula, poderla compartir con públicos muy distintos”, indicó.

“Por siempre la gente según sus circunstancias ve la película y de otra manera ese diálogo es padrísimo y amigos que viven por allá vayan a verla”, agregó.

“Bruma” ya fue presentada en el festival de Cine de Guadalajara y ha estado en otros festivales, como el Raindance del Reino Unido, Hamburgo y Barcelona, entre otros.

“La recepción ha sido muy padre. El diálogo con la gente nos dice que no sabemos qué vimos, pero nos podemos identificar, nos confundimos con el personaje, de repente la odiamos y de pronto la entendimos, y eso es muy padre”, resaltó.

Espinosa reconoció que la cinta “Gloria” ha sido clave en su carrera. “Es una película que me trajo puras buenas cosas. Empecé a hacer cine muy chica. La primera a los 14 años, e hice un cine bastante autoral, no sé, independiente.

“Pero ‘Gloria’ vino en un momento maravilloso para salir de ese ciclo de amor al cine de autor, pero creo que también de pronto está bueno que te conozcan otros públicos y me permitió trabajar desde lo corporal, musical y las emociones bastante al límite y me dejó lucir bastante”, comentó.

“Ese personaje en México me dio el Ariel, el Luminos y la Diosa de Plata, que si bien uno no hace lo que hace por los premios, sí ayuda a que otras personas y otros directores con quien quieres trabajar conozcan tu trabajo y les atraiga lo que haces”, destacó.

Espinosa compartió que ha participado en la cinta de Disney Pixar “Coco”, al aportar voz a un personaje en inglés y en español.

“De lo que más me emociona es que es una película gigante de estudio que habla de México, de nuestra cultura, que va a acercar al mundo, los latinos a mexicanos”, enfatizó.

“Al final son estas mezclas que hoy en día por necesidad y por reaccionar vamos a tener cada vez más. No podemos hablar sólo de lo nuestro y decir que lo otro no existe. Vivimos un mundo en donde es muy fácil comunicarse de un lado a otro y por eso es mejor, como hermanarnos, finalizó.