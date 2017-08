Ciudadanos, alianza principal: M. Zavala

* La aspirante presidencial, Margarita Zavala, pide replantear la negociación del FAD con el PRD.

Gerardo GARCIA HERNÁNDEZ

La aspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo ve que el Partido Acción Nacional (PAN), es el único que ha cedido a un Frente Amplio para el 2018 en estos dos meses, por lo que insiste en que se debe replantear la estrategia para elegir al candidato que tenga mayor fuerza.

De gira por Toluca en donde se reunió con la Fracción Parlamentaria de blanquiazul de la entidad, Zavala Gómez del Campo ve necesario las alianzas siempre que se vea por los ciudadanos, porque así lo sugieren las circunstancias de seguridad, economía, combate a la corrupción, entre otros.

No obstante, sugirió a su dirigencia nacional primero ir por el abanderado a nivel federal, pero también en los estados, seguido del acercamiento con la ciudadanía y por último la alianza con otros partidos, al no ceder los demás partidos de oposición como el PRD.

“Que definamos primero quiénes somos, que no cedamos las definiciones que tenemos dentro de Acción Nacional a otros partidos, que definamos al candidato o candidata, y en general los candidatos”, opinó.

Después ir con los ciudadanos que es la alianza principal, y por supuesto con los demás partidos políticos, en la medida que seamos claros, que tomemos nuestras propias definiciones nos dará mucha más fuerza”.

La ex primera dama de México, reconoció que en el PRD en la mayoría de los grupos existe aceptación al Frente Amplio, aunque –aclaró- que hay más voluntad por parte del PAN.

Adelantó que, de concretarse la alianza, sin duda sería el panismo quien lo encabezaría una vez que lo permitan los plazos electorales en el 2018.

Por otra parte, la también embajadora de la asociación “Yo con México” restó importancia de que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador le saque puntos en la preferencia electoral, debido a que él ha tenido el apoyo de su instituto y publicidad en medios por varios años, mientras que ella no, por lo que lo toma como logro.