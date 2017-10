Claudia Cervantes festeja seis años de “Soltera pero no sola”

* Lolita Cortés y Luis Felipe Tovar develan placa conmemorativa;

recaudan fondos para apoyar a damnificada por sismo.

México.- La actriz mexicana Claudia Cervantes celebró que su monólogo “Soltera pero no sola” cumple seis años en cartelera y para la ocasión, invitó a Lolita Cortés y a Luis Felipe Tovar para develar la placa conmemorativa.

Este jueves se llevó a cabo una función especial en el teatro-bar El Vicio, la cual además sirvió para recaudar fondos que servirán para la familia de Lina García, una de las damnificadas por los sismos ocurridos en el país en septiembre pasado.

“Esta función tiene una causa y es sólo el símbolo de lo que necesitamos hacer, de sembrar para siempre, no nada más después del terremoto, saben que la taquilla será donada, aquí está presente, ella no lo sabía ni lo pidió mi querida Linda.

“Gracias por permitirnos entrar a su hogar en donde yo sentí que hay amor y hay fe, aprendí que a veces se necesita muy poco para ser feliz, y que ustedes tienen una riqueza espiritual muy grande y aun así esperamos brindarles una mejor calidad de vida”, dijo Claudia a Lina.

Antes del monólogo de Cervantes, Marco Moré subió al escenario del teatro para interpretar algunas canciones, en tanto que Mauro del Puerto escenificó un pequeño fragmento de “Perdóname por ser cab…”, que en breve se estrenará.

“Soltera pero no sola” retrata la realidad de quienes no encuentran la felicidad en pareja y deciden amarse a sí mismos para casarse con su libertad. Transcurre durante un programa de radio ficticio por la frecuencia 69.G, y en los comerciales, la locutora “Elena Torres” sale del clóset e interpreta las canciones que suenan en su estación pop.

“De este aniversario, mi mejor chiste es que me duró más la obra que los novios”, expresó Cervantes al término de la función, lo cual desató las carcajadas del público; asimismo, agradeció a los padrinos de honor por haberla acompañado en una fecha tan especial.

En su oportunidad, Luis Felipe Tovar expresó: “Estamos en ‘shock’, es un espectáculo realmente catártico para las mujeres y absolutamente intimidatorio para los hombres, te mereces toda mi admiración, mi respeto y mi cariño”.

Mientras que Lolita Cortés dijo: “Nunca había visto un espectáculo así, pero no estoy diciendo lo que veo en el escenario, que me pareció además maravilloso, estoy hablando de las reacciones que tenía el público ante lo que estaban viviendo con cada palabra y sentimiento”, expresó.

“Soltera pero no sola” cuenta con la dirección, producción y actuación de Claudia Cervantes, así como los temas musicales. La voces en “off” son de Julio Bracho, Paola Rojas, Arturo Forzán, Magda Karina, Felipe Nájera, Loreli Mancilla y Aldo Rohlfs.