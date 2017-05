Coludidos con la delincuencia

Guadalupe de la Cruz

*Candidato del PT justifica que crimen

organizado manda en región de Tierra Caliente.

Oscar González Yáñez, candidato del PT al Gobierno del Estado de México, aseguró que es el único que no tiene ningún nexo con la delincuencia organizada, motivo por el cual no se arriesga a asistir a los municipios del sur de la entidad.

Lo anterior luego de sostener una charla con los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicada en el municipio de Lerma y comento que durante los días que llevan de campaña ha visitado más de 70 municipios de la entidad mexiquense, pero no asistirá al sur por lo que pidió una disculpa a la población.

“Los demás candidatos van sin ningún problema a municipios de tierra caliente porque todo parece indicar que sí están coludidos con algún grupo delincuencial, pues llegan como ‘Juan’ por su casa y no les pasa nada”. De igual forma comentó que el norte de la entidad visitara municipios como San Bartolo Morelos y Jilotepec, y posteriormente agendará visitar la tierra del grupo Atlacomulco luego de que en la elección pasada el PT quedó en segundo lugar.

González Yáñez, precisó que todo el estado es difícil no sólo en el sur, “pero es muy complicado que lleve mis propuestas de campaña a la población sureña, pues soy el único candidato que visiblemente no está coludido con el crimen organizado y los demás candidatos pueden ir al sur del estado porque están coludidos con algún grupo delincuencial”. Se ve, dijo, en el gasto que realizan los aspirantes para poder llegar hasta allá, van muy tranquilos por aquellos lugares, entran como “Juan” por su casa y no les pasa nada, y para eso existe una sola explicación están coludidos, por eso tienen protección.

Finalmente Oscar González refirió que actualmente ha recorrido más de 70 municipios del Estado de México, “hoy seguiré mi gira en municipios como Mexicaltzingo, San Bartolo Morelos y Jilotepec; “estaremos agendando visitar Atlacomulco puesto que en la pasada elección el PT quedó en segundo lugar.