Isabel Blancas

*Industria restaurantera avala eliminación

de la Ley Seca en jornadas electorales.

*Dirigente, Pablo Durán, niega irresponsabilidad

en venta de alcohol a menores.

El sector restaurantero del Estado de México aplaudió y agradeció las medidas aprobadas en la Cámara de Diputados local para la eliminación de la Ley Seca en la entidad, pues esto traía consecuencias negativas para las más de 60 mil unidades del sector.

Al respecto, Pablo Duran, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado, aseguró que esto traerá beneficios económicos para más de 60 mil establecimientos que están asentados en territorio mexiquense.

Recordó que esto permitirá la venta de bebidas alcohólicas siempre y cuando sea para acompañar alimentos durante la realización de procesos electorales.

Reconoció que hay cierta molestia por la despenalización de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad; sin embargo, resaltó que los restauranteros siempre han estado comprometidos a no venderle a ese sector y aunque ya no significa cárcel, sí existen sanciones muy severas que significan hasta la posibilidad de la clausura para los establecimientos que lo hagan.

«Nosotros, los formalmente establecidos, tenemos el compromiso de no vender bebidas a menores y se mantendrá porque esté penalizado o no, nosotros seguiremos cumpliendo con ésto».

Mencionó que se tomó esta decisión debido a que se prestaba a la corrupción y a la extorsión al momento de llevar a cabo operativos pues solicitaban dádivas a cambio de no iniciar un proceso que podría terminar en carcel.

Pero consideró que también se deben emprender acciones que fomenten el consumo responsable, pero desde el hogar, que los padres brinden la información a los jóvenes pues es una tarea conjunta en la que debe participar la sociedad, la autoridad y los empresarios.

Reconoció también que existen casos de establecimientos que hacen venta a menores; sin embargo, esos son lugares que funcionan en la irregularidad e hizo un llamado a que si la ciudadanía conoce casos de este tipo, los denuncie para proceder a su clausura.