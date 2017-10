Con la mira en el oro

*Arqueras mexicanas clasifican a la final en arco recurvo femenil.

México.- Aída Román, Alejandra Valencia y Marian Avitia calificaron a México a la final de la prueba por equipo de arco recurvo, en tanto el de hombres quedó eliminado en la primera ronda, en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

Ellas realizaron un desempate perfecto para derrotar a Tan Ya-Ting, Lin Shih-Chia y Lin Yu-Hsuan de China Taipei, a las que derrotaron por 5-4 puntos en la ronda semifinal, en acciones desarrolladas en el Campo Marte, en tanto la final será el domingo en el zócalo de la capital del país.

“Queríamos estar relajados con cada flecha. Sabíamos que estábamos rodando bien, así que no importó que las de China Taipei empataran el partido con los últimos dos sets “, compartió Román.

Agregó que “estábamos enfocadas en la confianza que tenemos la una con la otra, y estamos contentas de que las cosas funcionaran bien hoy para nosotras”. Román, Valencia y Avitia enfrentarán por la medalla de oro a las surcoreanas Kang Chae Young, Chang Hye Jin y Choi Misun, quien en la otra semifinal derrotaron por 6-0 a las chinas Dan Zhang, Hui Cao y Lu Lan.

En su camino a la final, las tricolores se impusieron en la primera ronda por 5-1 a las turcas Yasemin Anagoz, Aybuke Aktuna y Gulnaz Coskun, y en cuartos de final por categórico 6-0 a las rusas Natalia Erdynieva, Sayana Tsyrempilova y Ksenia Perova.

La competencia de varones fue distinta para México, en virtud que Luis Álvarez, Ernesto Boardman y Juan René Serrano perdieron en la primera ronda por 4-5 ante los malayos Khairul Anuar Mohamad, Haziq Kamaruddin y Muhammad Akmal Nor Hasrin.

La medalla de oro será disputada por los italianos Mauro Nespoli, David Pasqualucci y Marco Galiazzo contra los franceses Jean Charles Valladont, Pierre Plihon y Thomas Chirault, y la de bronce entre los surcoreanos Im Dong Hyun, Kim Woojin y Oh Jin Hyek ante los canadienses Crispin Dueñas, Brian Maxwell y Hamilton Nguyen.