Con serenidad, firmeza y cabeza fría, México defenderá el TLCAN

* El canciller Luis Videgaray Caso señaló que no hay sorpresas.

México.- Ante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en un acto masivo en Phoenix, donde habla de una posible salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el canciller Luis Videgaray Caso señaló que no hay sorpresas, y que México reaccionará con serenidad, firmeza, y cabeza fría.

“A México lo que le corresponde es reaccionar a este tipo de declaraciones que, estoy seguro, a lo largo de los meses de negociaciones no va a hacer la única, habrá tuits, discursos de esta naturaleza; nos corresponde reaccionar con serenidad, con cabeza fría, y firmeza al defender el interés nacional en la mesa”, afirmó.

En entrevista con Despierta, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la mesa de negociación es un proceso que inició, en la cual se van a discutir muchos temas técnicos.

“Creo que el presidente Trump está negociando, es un negociador con un estilo peculiar, con un estilo muy conocido, incluso ha publicado libros y lo que está haciendo el presidente Trump es negociar”, dijo el canciller.

“Hay que tener en cuenta que este es un discurso del presidente Trump en un momento político complejo, le está hablando a su base política, a una multitud de gente que lo apoyó durante la campaña, y es un discurso en el que habló de muchas cosas en un tono colorido”, abundó.

“Pero nosotros tenemos que reaccionar, insisto, con serenidad y cabeza fría, entender que esto es un proceso en el que Trump está negociando, y nosotros vamos a negociar con firmeza, con claridad de objetivos, siempre con el interés nacional por delante”, puntualizó.

Estados Unidos al igual que México o Canadá, se puede salir del acuerdo cuando quiera, “el tratado así lo prevé, hay un artículo el 22-05 del acuerdo que prevé que simplemente mandándole una carta a los otros dos países con seis meses de anticipación, se acaba el tratado”.

“Eso lo pudo ya haber hecho el presidente Trump, lo pudo haber hecho desde el primer día de su administración y, sin embargo, lo que está ocurriendo es que estamos negociando de una manera formal, en un proceso ambicioso que durará meses y ahí está Estados Unidos, la próxima ronda de negociación será en México del 1 al 5 de septiembre”, subrayó.

Aseguró que México cuenta con un gran equipo negociador que encabeza el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, que seguirá en la mesa con mucha claridad.

El canciller explicó que a Estados Unidos le convienen todos los cambios que tienen que hacerse en el TLCAN, “es un tratado viejo que tiene que actualizarse, y para Estados Unidos es muy importante el acceso al mercado mexicano y al canadiense, hay millones de empleos que dependen de ello”, detalló.

“A México lo que le interesa es que siga siendo un tratado de libre comercio en su naturaleza, donde no se imponga barreras al comercio entre los tres países, donde el comercio sea fluido, y con mayor capacidad de crear empleos, y es lo que México está protegiendo en la mesa”, dijo.

Sobre el muro, Videgaray Caso señaló que el tema no es parte de la conversación bilateral, “México es un tema en el que no participa”, es un tema poco amistoso para nuestro país, consideró, y añadió será una decisión de Estados Unidos.

Aseguró que México tiene buenas relaciones con el secretario Rex Tillerson, y con el general John Kelly, que ahora es el jefe de la oficina de la Casa Blanca, “pero quien toma las decisiones es Donald Trump, y es con quien debemos estar preparados para intentar negociar”.

Frente a la alerta de viaje que hizo Estados Unidos hacia México, enfatizó que es un proceso que se hace desde hace décadas, donde el gobierno mexicano no necesariamente coincide con esas posturas, ya que “no necesariamente están basadas en información actualizada y objetiva, pero son parte de la realidad”.

En ese sentido, el canciller aclaró que México enfrenta retos de diversas índoles, pero es un hecho que cada vez más estadounidenses visitan el país, y hoy, México es uno de los países más visitados de todo el mundo con más de 30 millones de turistas.