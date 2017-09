Con solidaridad de jóvenes, México tiene futuro asegurado

* Afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue.

México tiene el futuro asegurado con la actitud unánime y solidaria de los jóvenes ante la tragedia, en particular de los universitarios, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue, al informar que se mantendrán las brigadas de acopio, auxilio y dictámenes, tras sismo.

“Ése es el país que necesitamos y debemos fomentar” enfatizó al señalar que la respuesta en las calles y en los centros de acopio fue estremecedora y de gran valor para la emergencia, pero en los días y semanas por venir será aún más necesaria.

Todos fuimos testigos de la solidaridad con la que México respondió, pero mención especial merecen los jóvenes, sobre todo los universitarios, a quienes no les había tocado vivir momentos como los actuales, indicó en el informe de labores del director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), Juan Alberto Adam.

Por ello, se continuarán también las brigadas de acompañamiento de reconstrucción de viviendas, de restablecimiento de pequeños negocios, de salud, apoyo psicológico, esparcimiento, cultura y todo aquello en lo que podamos ayudar, añadió.

Ahora vamos a entrar a los momentos más difíciles. La decisión de abrir la Universidad y reunirnos la tomamos para diversificar y hacer más eficientes nuestros esfuerzos, aseveró en un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Restablecernos no será sencillo, pero habrá que hacerlo con imaginación, voluntad y flexibilidad”, admitió Graue Wiechers. Dijo que la universidad debe mantenerse abierta para que pueda cumplir con su misión, que nunca será otra que la de servir a México.

Anunció que solicitó a todos los directores de las escuelas y facultades que estos días sean de acompañamiento académico, ya sea en los salones de clase o en acciones de movilidad externa. Destacó que “se estará en las aulas, pero de ellas deberán salir brigadas a las calles y a las poblaciones que nos necesitan”.