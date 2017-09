Continúan suspendidas las clases en Edomex

Por Guadalupe de la Cruz

Luego de los daños que dejó el sismo registrado el pasado martes en varios estados de la república mexicana, en un recorrido por el municipio de Ocuilan, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza señaló que aún no concluyen las revisiones en los 600 planteles que resultaron afectados, por lo que las clase se reanudarán hasta el lunes 25 de septiembre.

La decisión se tomó con los integrantes del gabinete, con el único objetivo de salvaguardar la integridad física de los menos y evitar que suceda una tragedia mayor, ya que las grietas, así como las lluvias dificultan cada vez más que se valoren adecuadamente los inmuebles.

El reporte total que tenemos hasta este momento, dijo, es de alrededor de 800 casas destruidas por completo, mil 500 viviendas que han sido afectadas con muros y techos caídos, así como 600 escuelas afectadas, de las cuales, no se ha terminado de contabilizar las afectaciones, por lo pronto, las clases siguen suspendidas.

Cabe mencionar que las mayores afectaciones se registran en los municipios de Ecatepec, Chalco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Joquicingo, Tenancingo, Ecatzingo, Ocluían, Malinalco, Zumpahuacán y Amecameca.

Finalmente el mandatario mexiquense, precisó que funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como Protección Civil, Policía estatal, el Ejército y la Secretaría de Educación, siguen con el censo de levantamiento de daños que dejó a su paso el temblor de 7.1 grados.

Cabe mencionar que la Universidad Autónoma del Estado de México a través de un comunicado y con la finalidad de descartar cualquier riesgo para la comunidad universitaria y la población en general, expertos de las direcciones de Protección Universitaria y Obra Universitaria, así como las facultades de Ingeniería y Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México continúan con la revisión puntual y exhaustiva de la totalidad de los espacios universitarios, tras el sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre.

Los especialistas determinarán los edificios que presentaron fisuras o daños menores y que requieren diversas intervenciones, pero que no tienen comprometida su estructura y por lo tanto, no representan un peligro para la comunidad universitaria; asimismo, serán determinados los espacios que por sus condiciones, no son seguros para albergar a los universitarios.

De esta manera, el viernes 22 de septiembre la Máxima Casa de Estudios mexiquenses estará en condiciones de dar a conocer el estado estructural de sus espacios en toda la geografía de la entidad.