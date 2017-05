Crecen probabilidades de Delfina, aseguran

* Realiza candidata de izquierda campaña en Zinacantepec y Almoloya de Juárez.

Guillermo GUADARRAMA

Exlíderes priístas y habitantes de localidades del municipio de Zinacantepec y partes aledañas se presentaron durante la gira de la candidata de Morena a gobernadora del Estado de México para anunciar su cambio al partido de izquierda.

“Mil gracias a todos ustedes y a los que se nos están uniendo, como los exlíderes de priístas que se suman por la esperanza que vienen a refrendar su cariño y apoyo a este partido”.

Aseguraron que gracias a la unión de exmilitantes y exsimpatizantes de otros partidos a Morena, se ha logrado que Delfina Gómez Álvarez tenga mayores probabilidades de ganar las elecciones y sacar al PRI del Gobierno del Estado de México.

Al respecto, tanto el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como la candidata mexiquense, Delfina Gómez agradecieron a quienes anunciaron su integración a su partido y la presencia de los municipios aledaños a Zinacantepec.

Adelantaron que más militantes –sobre todo perredistas- se unirán con el paso del tiempo a este partido y que el próximo 4 de junio ganaran las elecciones, argumentando que desde estos momentos se encuentran al frente de las encuestas.

También exaltaron que los simpatizantes tuvieron problemas para llegar al municipio debido a que el transporte canceló los convenios con el partido y sus seguidores, no obstante, estos lograron presentarse en el lugar.

“Me da mucho gusto saber que están aquí brincando obstáculos, porque me informaron que cancelaron los contratos con transportistas para que no se trasladara la gente a este acto, pero aquí están”.

Gómez Álvarez dijo estar agradecida por la respuesta de sus seguidores en cada uno de los municipios a los que se ha presentado y por la llegada de propuestas de la ciudadanía a las cuales prometió atender en cuanto gane las elecciones.

“Quiero agradecer a toda la ciudadanía por hacerme llegar propuestas, seguimos atentos a ellas, me las han hecho llegar en materia de educación, medio ambiente, seguridad y por acá el problema del camino al Nevado de Toluca que vamos a tener que atender”.