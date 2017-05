Creo que no le quedé mal a Lupita D’ Alessio: Mariana Torres

*Ilusiona a la actriz que la “Leona Dormida” avale su trabajo en “Hoy voy a cambiar”

en la que interpreta a la cantante en su etapa adolescente.

México.- La actriz Mariana Torres compartió que el interpretar a Lupita D’ Alessio en su etapa adolescente ha sido una gran experiencia y está muy ilusionada de que la “Leona Dormida” apruebe su trabajo.

La serie “Hoy voy a cambiar” contará la vida de la cantante pasando por su niñez, adolescencia y época actual, pero a Mariana le tocará la parte en que Guadalupe Contreras Ramos surge al estrellato y vive tórridos romances con figuras como Jorge Vargas o el futbolista Carlos Reynoso.

“Feliz, estoy muy contenta con todo lo que está pasando, han sido muchas horas de llamados muy intensos, con escenas muy complicadas y emocionalmente desgastantes, pero estoy contenta con el resultado y me siento muy ilusionada de saber qué opina la señora con mi desempeño, a la vez me da miedo, pero creo que no le quedé mal”.

Aclaró que no conoce a D’Alessio, ni tampoco ha tenido la oportunidad de hablar con ella.

“No, aún no he tenido la oportunidad de platicar con ella, pero me he metido tanto en sus entrevistas, videos y reportajes que ha dado sobre su vida, que me siento muy identificada con ella, pues es una persona auténtica, abierta y cuando me enteré de su historia, (dije) híjole, creo que esto no puede pasarle a cualquiera, pero hay que ser valiente para salir adelante”.

Compartió que la etapa que a ella le tocó representar en la vida de la cantante está llena de constantes emociones.

“Son varias etapas. Desde que empieza su carrera está llena de emociones muy intensas, como desde que le llega el éxito con ‘Mi corazón es un gitano’, sus romances con Carlos Reynoso, Jorge Vargas, hasta un poco de sus adicciones y excesos. Pues sí fue todo un reto y yo me siento agradecida de que los productores hayan confiado en mí para ello”.

Respecto al mayor reto al que se enfrentó al realizar un personaje como éste, Torres dijo que no fue uno solo, sino muchos.

“Creo que fueron muchos, primero el entenderla a ella, entender su vida, la manera como se manejaba y no seguía con los mismos patrones; por qué caía siempre con las mismas personas que le hacían daño y luego el reto de la parte interpretativa, los musicales, que al verla en vivo o en videos te das cuenta por qué es de las mejores cantantes de México y hacer todo esto ha sido un gran reto”.

Al igual que Gabriela Roel, quien interpreta a Lupita D`Alessio en la etapa adulta, Mariana Torres también tuvo que tomar clases de canto, entre otras cosas.

“Los productores Galindo nos apoyaron mucho en esto, nos pusieron a una ‘coach’, a una imitadora, una maestra de canto para colocar la voz en el ‘playback’, porque estamos respetando la voz de la señora Lupita y además de ver muchos videos para sacar los gestos y todo lo que ella hace en el escenario”.

La joven actriz confesó que fue una grata sorpresa que los hermanos Galindo se hayan fijado en ella para hacer este papel.

“Yo misma me sorprendí, no me lo esperaba. Hice ‘casting’ como muchas y luego de tanto buscar, comentaron que yo tenía un gran parecido con la señora y pues ya viendo las fotos me di cuenta que sí. Cuando me preparé para el ‘casting’, busqué imágenes de ella cuando comenzaba en la música, me caractericé y me di cuenta desde ahí que sí tenía muchas posibilidades para quedarme con el papel”.

Finalmente, Mariana Torres se dijo emocionada por la apertura que hay en las televisoras, asegurando que ella es una prueba de esto. “Quién iba a pensar que yo estaría en los foros de Televisa, pero eso es lo padre, tal vez mañana estemos con Argos, con Azteca u otra empresa, lo importante es esta apertura y que gracias a las series podemos tener trabajo y aquí ganamos todos, los actores y el público”.