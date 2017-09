Cruz Azul no da miedo: “Piojo” Herrera

*El técnico de América considera que será un duelo parejo el que

sostendrán ante la “Máquina” en octavos de final de la Copa MX.

México.- Miguel Herrera, técnico del América, descartó que Cruz Azul pueda infundir miedo por el invicto que tiene, ya que más allá de que aceptó que es un rival que ha mostrado capacidad, sus resultados los ha obtenido más con empuje que con un futbol interesante.

“Cuando estas invicto y vas arriba como Monterrey y dices ‘hace bien las cosas’, esos son los equipos que dejan claro que son sólidos y fuertes, Cruz Azul no quiere decir que no sea fuerte, pero saca resultados con empuje más que jugando bien, son equipos que hay que trabajarlos porque tienen mucha actitud en la cancha y con eso tendremos que salir nosotros, con esa misma actitud”, dijo.

Manifestó que será un juego muy parejo, ya que aunque ellos no están invictos como la “Máquina”, son segundos de la clasificación general del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX por encima de su rival de octavos de final de la Copa MX.

“Lo veo muy parejo, los dos hacen bien las cosas, dentro del invicto están detrás, pero ha sacado buenos resultados y esperemos conseguir el resultado para avanzar a la siguiente ronda”, indicó. Respecto a la labor que ha realizado su homólogo español Francisco Jémez consideró que ha tenido el apoyo total de su directiva y que al momento lleva al equipo por buen camino para regresar a una fase final.

“Prefiero que nos den oportunidad a los mexicanos, pero si son extranjeros con capacidad que bueno, si te dan apoyo que luego a los mexicanos no lo dan obvio funcionas, si viene a aportar bienvenido, está haciendo las cosas bien y los jugadores están comprometidos con él”, acotó.

No quiso comparar al Cruz Azul que enfrentó en la final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX bajo el mando de Guillermo Vázquez con este de Jémez.

“Memo los llevó a la final, Paco no los ha calificado, no puedo comparar el trabajo de ellos, eso lo hace su directiva, Jémez está en un proceso muy bueno para meterlo a la liguilla, cada técnico impone su estilo y los resultados lo califican”, sentenció.

El cuadro de Coapa cerró su preparación de cara al duelo de octavos de final de la Copa MX frente a los “celestes” que se llevará a cabo este martes a las 20:00 horas en el estadio Azteca.