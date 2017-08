Custodian regreso a clases en Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Este lunes, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli desplegó 150 elementos y 100 unidades que estarán custodiando el regreso a clases en este ciclo 2017-2018, en más de 406 planteles que reanudan actividades después del periodo vacacional de verano.

La movilización inició a partir de las 5 a.m. para salvaguardar el regreso de 80,000 alumnas y alumnos de primaria y secundaria, así como de 6,500 profesores de la localidad.

El comandante Juventino Ramírez Alejandre, de la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, recomendó a los padres de familia salir temprano de sus hogares, respetar la entrada de los planteles, obedecer a los elementos de tránsito y acompañar a sus hijos en el trayecto de sus casas a la escuela, para prevenir cualquier incidente.

“Nuestra responsabilidad de brindar seguridad no sólo significa mayor armamento, patrullas y policías, también conlleva brindar información, asesorar y capacitar a la población para que sepa actuar ante cualquier eventualidad; que tengan confianza en sus vigilantes”, destacó Juventino Ramírez.

Cabe destacar que ante las diferentes adversidades que pudieran ocurrir, los policías están capacitados para actuar en cualquier circunstancia; y a fin de prevenir riesgos se contará con el apoyo de Protección Civil y las Bases de Operaciones Mixtas (BOM).

Además, a través del Centro de Control y Comando C4 se realizará un monitoreo permanente para la detección oportuna de cualquier acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguridad de las personas.

La Comisaria exhortó a padres y madres de familia a respetar el Reglamento de Tránsito, los límites de velocidad, el Programa Hoy No Circula, así como los lugares permitidos de estacionamiento y anticipar su salida a tiempo para planear sus rutas.