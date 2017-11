Dan a conocer ganadores del Premio Nacional del Deporte

*Slim, “Chicharito” y paralímpicos entre los galardonados.

México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista de los ganadores del Premio Nacional del Deporte y del Premio Nacional de Mérito Deportivo, en este último destaca Carlos Slim Helú, en la Categoría II, Por fomento, protección o el impulso de la práctica de los deportes. En un comunicado se informó que este jueves se realizó la tercera sesión ordinaria del Consejo de Premiación y se instaló el Jurado del Premio Nacional de Deportes y del Premio Nacional de Mérito Deportivo 2017, en instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para determinar a los ganadores de este año.

Los triunfadores fueron seleccionados entre 33 propuestas, en las modalidades de deporte no profesional, profesional, deporte paralímpico, entrenador, y juez. En el caso del Premio Nacional de Mérito Deportivo, se seleccionaron a 31 aspirantes por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

Se indicó que con base en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y luego de una amplia revisión de las candidaturas recibidas, así como de un intenso proceso de deliberación colegiado, se dictaminó la lista de los ganadores que a continuación se presenta:

Con respecto al Premio Nacional de Deportes se designó en la categoría de la modalidad A: Deporte no profesional, a Natalia Botello, quien destaca en Esgrima, y Adriana Jiménez, clavados de altura; en la modalidad B, en la categoría de Deporte profesional, se eligió al futbolista Javier Hernández Balcázar.

En la modalidad C: Deporte paralímpico, se designó a Diana Laura Coraza por Atletismo, y María Isabel Huitrón, por Judo; en la modalidad D, como entrenador, están Adriana María Loftus Jiménez, en Nado sincronizado, e Iván Rodríguez Luna, entrenador de Para Atletismo; en modalidad E: Juez Árbitro, destacó Sergio Rocha Chávez. La lista del Premio Nacional de Mérito Deportivo: en la Categoría I, Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, se le otorga el galardón a Daniel Aceves Villagrán, por Lucha; Felipe Muñoz Kapamas, por Natación, y Rodolfo Guzmán Huerta, también por Lucha. En la categoría II, Por fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes, está el empresario mexicano, Carlos Slim Helú.

Con la representación del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, la subdirectora de Premios Nacionales de la Coordinación de Organismos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Gabriela Campillo García, explicó que el galardón reconoce la dedicación y esfuerzo de los atletas en cada una de las disciplinas en las que participan.