De ganar MORENA no aceptaré un puesto: OGY

Óscar González Yáñez, candidato de Partido del Trabajo por el Estado de México dijo que la decisión de declinar en favor de la maestra Delfina fue porque hemos venimos diciendo que hay que poner el gobierno al servicio de la gente y esta es la mejor forma de desmostarlo.

Lo anterior luego de asistir a las instalaciones de la dirigencia Nacional del PT, el abanderado felicitó a ambas dirigencias por resolver con responsabilidad la situación de aliarse y poder terminar con los feminicidios, los secuestros, la inseguridad, “esta declinación permitirá terminar con años de cacicazgos”.

“Es una decisión que me gusta, no me siento sacrificado, me gusta poder servirle a la ciudadanía del Estado de México y seguro que estos votos le serán de utilidad a Morena”.

Finalmente González Yáñez, comentó que de ganar Delfina Gómez no estará incluido en el gabinete, “lo estoy haciendo para tener un mejor estado y no por chamba”.