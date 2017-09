Decisión de México inconforma a embajador de Corea del Norte

* Según él, carecen de fundamento jurídico y moral.

México.- El embajador de la República Popular Democrática de Corea, Kim Hyong Gil, protestó y expresó gran lástima por las medidas diplomáticas tomadas por el Gobierno de México, las cuales, según él, carecen de fundamento jurídico y moral.

En las instalaciones de la Embajada de Corea del Norte, el diplomático consideró que México tomó una medida “ignorante” al declararlo como persona non grata bajo el pretexto de violaciones al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno de México que profesa una política exterior soberana “ha tomado una medida ignorante de declarar al Embajador de la República Popular Democrática de Corea como la persona non grata”, dijo. En su opinión, “para hablar de las violaciones al derecho internacional primero tendría que condenar a Estados Unidos, que durante más de medio siglo intenta por todos los medios aplastar a un país soberano y año por año realiza abiertamente los ejercicios de guerra de gran envergadura” para agredir.

El funcionario norcoreano indicó que su país se ha visto obligado a tomar medidas autodefensivas para salvaguardar su independencia y su derecho a la existencia, los cuales son derechos legítimos de un país soberano.

Agregó que Corea del Norte ha declarado en varias ocasiones que las llamadas “resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU” son, desde su punto de vista, ilegales e inhumanas.

Recordó que Corea del Norte condenó severamente y rechazó totalmente las resoluciones de la ONU y las sanciones, por ser una violación flagrante a su soberanía. Por ello, opinó que “no habría una ilusión más errónea si Estados Unidos y sus servidores piensan que con estas medidas cobardes puedan presionar a la República Popular Democrática de Corea y hacerle dar pasos atrás”.

Asimismo puntualizó que Corea del Norte ha logrado poseer las armas nucleares más potentes en medio de las sanciones más crueles del mundo, por lo cual “no tenemos nada que temer”. “Seguiremos avanzando firmemente por el fortalecimiento aún más de las armas nucleares, mientras que Estados Unidos no abandone completamente la política de hostilidad contra la Corea”, finalizó.