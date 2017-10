Defenderé a mi México en Miss Universo: Denisse Franco

*La sinaloense admite que de pequeña sufrió “bullying” por una marca

en la mejilla a causa de un accidente, además por ser alta y delgada.

México.- Denisse Franco, quien será la representante de México en el certamen de belleza Miss Universo 2017, aseguró que aprovechará cada minuto que esté en el escenario del concurso para defender a este país.

En conferencia de prensa, la sinaloense afirmó que “no sólo soy una cara bonita y no voy a serlo, no seré la más bella o la más acuerpada, yo voy a ser México, estaré orgullosa de representar a mi país”, declaró.

Durante la gala que se llevará a cabo en noviembre próximo en Las Vegas, indicó que hablará bien del territorio mexicano, resaltará la cultura y las tradiciones que existen.

Debido a que la justa se llevará a cabo en Estados Unidos, cuyo presidente es Donald Trump, Franco aseveró que no le gusta que hablen mal de esta nación, por lo que transmitirá lo positivo que hay.

“Voy a defender a México con lo que sea, porque en verdad que sí me duele que la gente tenga tantos prejuicios de mi país”, platicó la joven de 19 años.

Aprovechó para decir, durante su primer encuentro con los medios, que lleva cinco meses de preparación intensiva, pues desde que se despierta va al gimnasio y durante el día toma clases de actuación, maquillaje, desarrollo humano, manejo de la cámara, etcétera.

“Llevo una dieta balanceada con proteínas y carbohidratos, no me ando muriendo de hambre, a veces sí me doy un gusto con sushi o una hamburguesa, pero a escondidas”, mencionó sonriente la representante de belleza, quien tiende a bajar de peso.

Por otro lado, comentó que de pequeña sufría de “bullying”, ya que cuanto tenía cuatro años tuvo un accidente que le marcó su mejilla, provocándole muchas inseguridades; no obstante, las marcas sanaron cuando entró a los concursos de belleza.

“Estar donde estoy no fue fácil, la secundaria fue la etapa más difícil, porque empezaba a recibir todo tipo de comentarios, la gente me señalaba; era horrible, me sentía mal por ser delgada y alta, yo creo que a todos nos pasa.

“Siempre he sido una mujer que le gusta superarse, enfrentar sus miedos”, aclaró Denisse, quien espera que muchas personas se sientan identificadas con su historia de vida.