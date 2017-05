* Josefina Vázquez denuncia a PRI y Morena por telefonazos a altas horas de la noche; “no soy yo”, afirma candidata.

Isabel Blancas

Como parte de la guerra sucia en su contra, se han llevado a cabo llamadas por la madrugada a ciudadanos mexiquenses en nombre de la candidata del PAN al Gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, por lo que presentará una denuncia penal.

Asimismo, anunció que también realizará una demanda ante el Instituto Nacional Electoral, por las llamadas telefónicas durante la madrugada a los hogares de los mexiquenses pues esto ha causado muchas molestias.

“No se vale. Son llamadas hechas por mis adversarios que se saben perdidos y apelan a las campañas sucias. No sólo me enoja, sino que lamento que interrumpan sus horas de descanso. Alfredo, Delfina, dejen dormir a los mexiquenses”. La abanderada panista detalló que ha recibido quejas de muchos mexiquenses molestos, porque les llaman en la madrugada y les ponen grabaciones con su voz.

“Por eso, hoy presentamos una denuncia penal y demanda ante el Instituto Electoral, para que pronto encuentren a los responsables y acaben estas lamentables llamadas”.

Josefina Vázquez Mota recordó a las familias del Estado de México que cuentan con ella, así como ella cuenta con ellos, porque son pieza clave en la Gran Alianza Ciudadana que sacará al PRI del Gobierno.

“Vamos a ganar y ellos no podrán detener este triunfo que es por ti y por tu familia”.