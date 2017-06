* Conteo Rápido del Instituto Electoral del Estado de México da como ganador de la elección a Gobernador a Alfredo del Mazo Maza.

* El candidato del PRI-PVEM-PANAL-PES alcanzó hasta un 33.59 por ciento, mientras que Delfina Gómez obtuvo un 31.53 por ciento de adeptos.

* Andrés Manuel López Obrador y su candidata también se declararon vencedores de la contienda dominical.

* Juan Zepeda, PRD, tercer lugar; Josefina Vázquez Mota, cuarto sitio,

reconocieron derrota denunciando “elección de estado”.

JUAN GABRIEL GONZÁLEZ

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) dio como ganador de los comicios de gobernador al candidato de la coalición PRI-PV-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza, con una “diferencia estadística significativa” de hasta dos puntos porcentuales sobre su más cercana contendiente, Delfina Gómez Álvarez, abanderada de Morena.

Cerca de las 22:00 horas de ayer domingo el consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, leyó los resultados del Conteo Rápido recabados a partir de la información real de mil 347 actas computadas, de las cuales se desprende que Del Mazo Maza alcanzaría hasta un 33.59 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Gómez Álvarez tendría hasta un 31.53 por ciento de los adeptos.

En medio de un hermetismo e impaciencia de partidos políticos, candidatos que anticipadamente se erigieron ganadores y representantes de medios de comunicación, así como de la ciudadanía que se mantuvo a la espera del Conteo Rápido, Zamudio Godínez abrió el paquete que le fue entregado por el Comité Técnico Asesor.

Con un nivel de confianza de hasta el 95 por ciento, el Instituto Electoral dijo que estos resultados son sólo una muestra de lo que sucedió en las urnas, aunque el resultado oficial deberá validarse mediante el conteo distrital del próximo miércoles para confirmar que Alfredo del Mazo es el ganador de los comicios de ayer domingo.

En estos resultados oficiales del Conteo Rápido el candidato del PRD, Juan Zepeda, alcanza un 18.28 por ciento de los votos; Josefina Vázquez Mota, del PAN un 11.57 por ciento y la independiente, Teresa Castell un 2.27 por ciento. Cabe mencionar que un 3.29 por ciento de los votos fueron anulados.

Asimismo los datos revelados también anticipan que por primera vez en elecciones de gobernador se habrá de superar el 50 por ciento de la participación ciudadana, ya que las estimaciones indican que en estos comicios habría votado el 54.1 por ciento de los mexiquenses inscritos en la lista nominal.

“Con la información recibida hasta el momento y con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima una participación ciudadana en la elección de entre el 53.3 por ciento y el 54.1 por ciento”, dijo en un primer instante el presidente del IEEM, Pedro Zamudio.

“A partir de la muestra recuperada y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido existe una diferencia estadísticamente significativa entre el primero y segundo lugar de la elección para gobernador del Estado de México”, indicó.

Tras esta revelación los representantes de los partidos políticos an te el IEEM hicieron uso de la palabra donde destacaron los posicionamientos César Sánchez Millán, del PRI, indicó que su partido defenderá en los tribunales lo que ganó en las urnas y lamentó que la oposición no quiera reconocer el triunfo de Del Mazo Maza.

Por su parte el representante de Morena, Ricardo Moreno Bastida, no reconoció los resultados del Conteo Rápido y anunció que sus datos daban como ganadora a Delfina Gómez Álvarez, por lo cual emprenderán una defensa jurídica y política ante los tribunales o donde sea necesario.

Cabe mencionar que hasta el cierre de esta edición y con el 35 por ciento de las casillas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la candidata Delfina Gómez Álvarez llevaba una ligera ventaja de apenas medio punto porcentual sobre Alfredo del Mazo Maza.